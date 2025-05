Riesci a indovinare chi è questa star che ora pesa 160 kg e fatica ad affrontare l’invecchiamento?

Milioni di ragazze si innamorarono di Tom Selleck. Alto, carismatico, fu uno dei più celebri simboli di seduzione degli anni ’90 e 2000. Tuttavia, la perdita di questo status lo spaventa profondamente.





Oltre ai sei protagonisti principali della serie Friends, i creatori invitavano spesso celebrità sul set per partecipazioni speciali. Così, nomi del calibro di Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis fecero la loro comparsa nella trama. Ma fu proprio Tom Selleck a lasciare il segno più profondo nel cuore del pubblico, che già lo considerava una superstar della televisione americana.

Selleck interpretava Richard, il grande amore di Monica. Nonostante all’epoca avesse già 50 anni, molte donne continuavano a vederlo come un sex symbol indiscusso.

Ma il tempo, si sa, non risparmia nessuno.

Il prossimo 29 gennaio, l’attore compirà 80 anni. Mentre la sua famiglia si sta preparando a festeggiarlo con una festa nella sua fattoria nella contea di Ventura, Tom si trova in uno stato di grande sconforto. L’avvicinarsi della vecchiaia lo ha gettato in una profonda malinconia.

«Il pensiero di compiere 80 anni lo rende malinconico, e non può fare a meno di preoccuparsi di quanto tempo gli resti», ha raccontato una fonte a lui vicina.

L’attore è molto preoccupato per la propria salute. Sta aumentando di peso rapidamente: con un’altezza di 193 cm, oggi pesa circa 158 kg. Un cambiamento che sta avendo pesanti ripercussioni sul suo benessere fisico. Soffre infatti di forti dolori articolari, che lo costringono a limitare drasticamente le sue attività. Non può più lavorare come una volta, e questo lo fa sentire ancora più abbattuto.

La situazione è peggiorata ulteriormente da quando sono state sospese le riprese di Blue Bloods, la serie televisiva che lo ha visto protagonista per anni.

«Non è un segreto che Tom non stia bene. Racconta spesso a chi gli sta vicino quanto lo infastidisca questa pensione forzata che non aveva mai voluto. Il suo rapido aumento di peso esercita una pressione enorme sulle sue articolazioni», ha confidato una persona del suo entourage.

Nel luglio 2024, molti fan hanno notato delle cicatrici sulle gambe di Selleck, segno probabile di un intervento chirurgico importante, forse una sostituzione del ginocchio. Secondo alcuni esperti, la riabilitazione post-operatoria può durare fino a sei mesi e comportare notevoli disagi, soprattutto a causa della perdita di tessuto cartilagineo.

Inoltre, i medici sospettano che, considerando le sue condizioni generali, Tom Selleck possa soffrire anche di diabete. Se non riuscirà a perdere peso, rischia di sviluppare patologie ancora più gravi.