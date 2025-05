«Riesci a indovinare queste famose sorelle dalle loro foto d’infanzia?» Un emozionante tuffo nei ricordi

L’attrice e produttrice Jennifer Garner, 51 anni, nota anche per essere l’ex moglie di Ben Affleck, ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una serie di commoventi scatti d’infanzia insieme alle sue sorelle, regalando ai fan un raro e tenero sguardo sulla sua vita privata.





Jennifer è la figlia di mezzo tra tre sorelle: Melissa, la maggiore, e Suzanne, la più giovane. Le immagini raccontano la loro crescita attraverso gli anni: dai primi momenti dell’infanzia fino all’adolescenza. Le sorelle Garner sono cresciute in una famiglia solida e tradizionale in West Virginia, con un padre ingegnere chimico e una madre insegnante di inglese.

L’ambiente familiare era caratterizzato da regole severe e da una forte enfasi su educazione e disciplina. Le ragazze frequentavano una chiesa metodista, e pratiche come truccarsi, tingersi i capelli o farsi i buchi alle orecchie erano rigorosamente vietate.

A differenza di Jennifer, che ha intrapreso una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, Melissa e Suzanne hanno scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori di Hollywood. Nonostante questo, il legame familiare rimane fortissimo, e le tre sorelle si ritrovano spesso in occasione di eventi familiari e ricorrenze speciali.

In passato, Jennifer ha anche divertito i suoi follower ricreando uno dei suoi look più iconici del film 30 anni in un secondo (2004), pubblicando un video in cui interpreta nuovamente una scena in cui il suo personaggio si prepara per una grande festa, dimostrando autoironia e un affetto sincero verso i propri ricordi cinematografici.

Il post è stato accolto con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato questa dolce incursione nel passato familiare dell'attrice.