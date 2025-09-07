Rino Gattuso e l’amore per Monica Romano: “Dal 1997 al mio fianco, so cosa le ho fatto passare”





Rino Gattuso, che tipo. Dopo la prima partita da ct con l’Italia, invece di gonfiarsi il petto per il 5-0 all’Estonia, se ne esce con una roba tenerissima per la moglie Monica Romano. Sono insieme dal ‘97, una vita intera praticamente. “Devo dedicare tutto a mia moglie poverina, che mi sopporta da quando sono andato a Glasgow,” ha detto ai giornalisti. E lì ti immagini Monica che scuote la testa, tipo: “Eccomi qua, ancora”.





Gattuso mica scherza, lo sa benissimo quanti casini e giri ha fatto—cambi di squadra, anni da giocatore, ora pure allenatore. “So cosa le ho fatto passare,” ha ammesso, e non suona neanche una battuta: 28 anni insieme non sono una passeggiata.

Chi è Monica Romano? Beh, zero mondanità, quasi invisibile se non fosse per qualche rara comparsata tipo alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, dove sono sfilati insieme sul red carpet (ed è già un evento). Monica è nata a Glasgow, famiglia napoletana trapiantata in Scozia, dove i suoi si sono fatti strada nella ristorazione fino a mettere su una catena da 30 locali. Il suocero di Rino, Mario Romano, era una celebrità tra i ristoratori, tanto che quando è morto nel 2011 il giornale Herald gli ha dedicato una pagina chiamandolo il “nonno della ristorazione italiana”. Non proprio l’ultimo arrivato.

In famiglia Romano, mica solo ristoranti: la sorella di Monica, Carla Romano, è una giornalista tv famosa in UK, roba da BBC e GMTV. Insomma, niente male il giro.

Gattuso poi aveva un legame fortissimo col suocero Mario, che ha conosciuto giovanissimo, appena 18 anni. Gliel’ha detto mille volte, Mario gli ha insegnato tanto, sia per il calcio che per la vita (il classico suocero che vorrebbero tutti, praticamente).

Ah, e i figli? Gabriela e Francesco. Famiglia low-profile, niente red carpet o copertine, preferiscono la privacy. E guarda, dopo tutti questi anni e tutte le avventure di Gattuso, ci sta anche.

Onestamente, tra calci, urla e carriera folle, una dedica così dolce alla moglie… chi se l’aspettava?



