Risorsa mostra le parti intime in metropolitana: al suo rifiuto di rivestirsi, scatta la reazione dei presenti





In Inghilterra, si registra una certa resistenza all’esibizionismo di giovani professionisti che ritengono di poter contribuire al sistema pensionistico attraverso la pubblica esposizione di armi da fuoco.





Nel 2024, l’Italia ha registrato un incremento dei reati pari all’1,7% rispetto all’anno precedente, con un livello di criminalità superiore a quello del 2018. Le città maggiormente colpite sono Milano, Firenze e Roma, dove le denunce, in rapporto al numero di residenti, risultano più elevate. Questi dati, pubblicati in esclusiva da “Il Sole 24 Ore”, provengono dalla banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’analisi statistica evidenzia un aumento significativo della cosiddetta “micro-criminalità di strada”. Complessivamente, i reati segnalati nel corso del 2024 sono stati 2,38 milioni, con un incremento del 3,4% rispetto al 2019. Particolare rilevanza assume il dato relativo agli illeciti rilevati dalle forze dell’ordine nelle città metropolitane, con Milano, Roma e Firenze che si distinguono per il maggior numero di casi, concentrando il 23,5% degli illeciti rilevati. Altre città presenti in questa classifica sono Bologna, Rimini e Torino.

Oltre un terzo delle persone denunciate, fermate o arrestate in Italia nel 2024 è di nazionalità straniera (34,7%), con percentuali che superano il 60% per i reati predatori.

A livello nazionale, il numero di arresti di cittadini stranieri è in aumento. Rispetto al 2019, anno precedente alla pandemia, quando furono segnalati 265.869 individui, si è registrato un incremento dell’8,1%.

Questo fenomeno si inserisce in un contesto di crescita della popolazione straniera in Italia. Al 1° gennaio 2024, secondo il rapporto Ismu Ets, la popolazione straniera residente in Italia era pari a 5,7 milioni di persone, di cui 5,3 milioni residenti (pari al 9% della popolazione italiana, rispetto all’8,2% del 2014) e circa 321.000 irregolari.



