Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori: da 5 auto al nulla, il racconto di una battaglia che l’ha lasciata sola

“È stata una guerra. Ha cercato di annientarmi, ma sono ancora qui”. Con queste parole, Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, ha ricordato la sua separazione da Vittorio Cecchi Gori, avvenuta nel 2000 dopo quasi vent’anni di relazione. Nata in Jugoslavia e trasferitasi in Italia all’età di quattro anni, Rita Rusic ha vissuto un momento particolarmente difficile dopo la fine del matrimonio, segnato da pesanti conseguenze sia sul piano personale che professionale.





La decisione di mettere fine alla relazione fu presa da lei stessa, ma il prezzo da pagare fu alto. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’attrice ha descritto quel periodo come una lotta senza esclusione di colpi: “È stata una guerra. Beh, diciamo una rissa e in una rissa il primo cazzotto è il più importante. Il primo cazzotto l’ho preso io”. A sostenerla in quei momenti difficili, ha spiegato, furono i suoi familiari: “Mia sorella, grandiosa. E poi mio padre e mia madre”.

Dopo la separazione, Rita Rusic si trovò completamente sola. La sua vita, sia privata che lavorativa, ruotava attorno al mondo di Cecchi Gori, e la rottura con lui significò perdere tutto. “Tutta la mia vita era lì, nel gruppo di Cecchi Gori. Non solo la mia vita privata, ma il mio lavoro, la mia identità. È stato terribile”, ha dichiarato. Vittorio Cecchi Gori, secondo quanto raccontato dalla produttrice, avrebbe fatto in modo che tutte le persone a lei vicine si allontanassero: “Vittorio era un uomo molto forte e molto arrabbiato con me. Disse a tutti: ‘Non dovete avere più niente a che fare con lei’”. Tra coloro che si allontanarono figuravano anche personalità come Leonardo Pieraccioni e Antonio Albanese, con i quali aveva collaborato in passato.

La situazione economica e personale di Rita Rusic peggiorò ulteriormente quando si ritrovò priva di beni materiali. “Pensi che in garage avevo cinque macchine. Beh, la mattina dopo non c’erano più. Le aveva fatte portare via tutte col carro attrezzi”, ha raccontato. Questa situazione la costrinse a ripartire da zero e a ricostruire la propria vita lontano dall’Italia. Decise così di trasferirsi negli Stati Uniti, dove iniziò una nuova fase della sua esistenza: “Ero sola. Ho reagito. Ho fatto quello che avrei dovuto fare a 20 anni e che non avevo fatto. Sono andata in America, ho mandato la mia prima lavatrice, ho imparato a fare la casalinga”.

La separazione da Vittorio Cecchi Gori rappresentò per Rita Rusic un momento di grande difficoltà, ma anche un’opportunità per riscoprirsi e reinventarsi. Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, l’attrice e produttrice è riuscita a trovare la forza per andare avanti e costruire un nuovo capitolo della sua vita lontano dai riflettori dell’ex marito.

Oggi, guardando indietro, Rita Rusic può dire di aver superato quella che ha definito una “guerra”, trovando una nuova stabilità e un equilibrio personale che sembrava perduto. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e determinazione nell’affrontare le avversità della vita.