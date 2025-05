Robert De Niro difende la figlia trans Airyn: “La amo, non capisco dov’è il problema”

Da quando Airyn De Niro, figlia 29enne del celebre attore Robert De Niro, ha reso pubblica la sua transizione di genere, l’attore non ha mai mancato di dimostrare il suo supporto. La giovane, nata nel 1995 dal matrimonio tra Robert De Niro e Toukie Smith, ha condiviso il suo percorso personale, sottolineando l’importanza del sostegno familiare e affrontando le difficoltà incontrate lungo la strada.





In un’intervista rilasciata alla CNN, Robert De Niro ha parlato apertamente del suo rapporto con la figlia, dichiarando: “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so quale sia il problema”. L’attore ha poi aggiunto: “Amo tutti i miei figli”, evidenziando la sua posizione inclusiva e il suo impegno a sostenere ciascuno di loro in ogni circostanza.

Airyn, che ha condiviso pubblicamente la sua esperienza di transizione, ha spiegato come i suoi genitori abbiano sempre cercato di proteggerla dall’attenzione mediatica. In un’intervista rilasciata alla rivista Them, ha raccontato: “Sono grata che entrambi i miei genitori abbiano accettato di tenermi lontana dai riflettori. Mi hanno detto che volevano che avessi un’infanzia il più normale possibile.”

La giovane ha anche parlato delle influenze che l’hanno portata a intraprendere questo percorso, sottolineando l’importanza della sua identità culturale. “Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro”, ha dichiarato. Tuttavia, non sono mancati momenti di incertezza e difficoltà, soprattutto a causa dei messaggi ricevuti sui social media.

Airyn ha raccontato di aver affrontato critiche e commenti negativi che hanno messo in discussione la sua identità: “Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo un ‘Sei perfetta, così come sei'”. Nonostante queste difficoltà, le esperienze condivise da altre donne trans sui social media le hanno dato forza e ispirazione: “Le donne trans sono oneste e aperte, soprattutto [in] spazi pubblici come i social media, e posso vederle nel loro successo… Mi sono detta, sai cosa? Forse non è troppo tardi per me.”

Il sostegno di Robert De Niro nei confronti della figlia è stato evidente anche nella sua scelta di mantenere la privacy della famiglia nel corso degli anni. L’attore, noto per la sua riservatezza, ha sempre cercato di proteggere i suoi figli dall’attenzione dei media, permettendo loro di crescere lontano dai riflettori. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente sicuro in cui Airyn ha potuto esplorare la propria identità.

La storia di Airyn De Niro rappresenta un esempio significativo di come il sostegno familiare possa fare la differenza nel percorso di una persona transgender. Nonostante le sfide incontrate, la giovane ha trovato il coraggio di essere se stessa, ispirata anche dalla comunità delle donne trans e dalla sua eredità culturale.