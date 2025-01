Roberto Carlos si separa, ora risiede nel centro sportivo del Real Madrid: ha 11 figli con 7 donne diverse

La vita di Roberto Carlos, leggendario ex giocatore del Real Madrid, assomiglia a una vera e propria telenovela, con eventi che potrebbero facilmente riempire le pagine di un copione drammatico.





Se la sua carriera calcistica lo ha consacrato come uno dei migliori giocatori della sua epoca, fuori dal campo le cose non sono state altrettanto facili. A 51 anni, l’ex campione brasiliano si trova a vivere in una situazione alquanto complessa, dopo una turbolenta separazione con la sua seconda moglie, Mariana Luccon, con la quale si era sposato nel 2009. Dalla loro unione sono nate due delle sue 11 figlie, e la loro separazione è stata difficile, tanto che Roberto Carlos ha deciso di trasferirsi nel centro sportivo di Valdebebas, sede del Real Madrid, dove attualmente risiede.

Una famiglia numerosa e sparsa in tutto il mondo

Il suo legame con la famiglia è tutt’altro che semplice, ma molto complesso, come lui stesso ha recentemente raccontato nel programma Fiesta. In un’intervista, ha rivelato che ha ben 11 figli, nati da 7 donne diverse, e che vivono in diverse parti del mondo.

Ha dichiarato: “Ho sette figli in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria, che vive ad Alicante, e gli altri sono tutti in Brasile”. Una famiglia estesa che si è creata nel corso degli anni, alimentata da numerose relazioni e matrimoni. In questo contesto, la sua separazione con Mariana Luccon, con la quale ha vissuto per 15 anni e da cui ha avuto due figlie, Manuela e Marina, si inserisce in un capitolo doloroso della sua vita privata.

Il secondo divorzio e la difficile separazione da Mariana Luccon

Il divorzio con Mariana Luccon è il secondo per Roberto Carlos, dopo quello con Alexandra Pinheiro, madre di tre dei suoi figli. La divisione dei beni, che include un patrimonio che supera i 160 milioni.