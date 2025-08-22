Roberto Ciufoli: “Ho avvertito dolore e sangue nelle urine, poi è arrivata la diagnosi di tumore al rene e ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico importante.”





Roberto Ciufoli ha recentemente affrontato un periodo molto delicato nella sua vita. Pochi mesi fa, gli è stata diagnosticata un tumore al rene. Dopo essersi sottoposto a un intervento, ha dichiarato: “Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto e non ci sono state metastasi”. L’attore ha condiviso che il momento in cui gli è stata comunicata la malattia ha cambiato radicalmente la sua vita: “Senti di avere un intruso nel tuo corpo”.





In un’intervista con Benessere Magazine, Roberto ha ammesso di aver ignorato alcuni segnali del suo corpo per troppo tempo, rimandando di andare da un urologo. Alla fine ha deciso di proseguire con i controlli: “Pochi mesi fa è arrivata la diagnosi: tumore al rene”. Ha descritto i sintomi che aveva avvertito:

“Ho notato sintomi che avevo trascurato, come un dolore persistente nella zona lombare e fianco, e sangue nelle urine. Alla fine, ho capito che dovevo fare dei controlli approfonditi, non potevo più rimandare.”

Così, a marzo, i medici hanno scoperto che aveva “un calcolo al rene sinistro”. Ulteriori esami hanno rivelato una situazione più grave: “Dietro al calcolo, nascosta da un grumo di sangue, si trovava un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha mostrato la biopsia”.

Roberto Ciufoli ha quindi deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico delicato con l’approvazione dei medici: “Abbiamo scelto un intervento drastico e definitivo che includesse l’asportazione del rene, uretere e linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto e non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza rimane alta”.

Ha assicurato riguardo alla sua salute: “Sono in fase di recupero. A volte avverto un po’ di dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per trovare uno stimolo psicologico per superare questa esperienza”. Il comico ha rivelato che la sua resilienza lo ha sostenuto nel momento difficile e ha deciso di affrontare tutto con un atteggiamento positivo: “Ho avuto un carcinoma maligno, ma fortunatamente non ci sono state metastasi”.



