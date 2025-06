Romina Carrisi confessa: Mio figlio Alex è il nostro angelo di pace, ma con Loredana Lecciso serve un confronto

Romina Carrisi Power, figlia di Al Bano e Romina Power, è diventata madre del piccolo Alex Lupo un anno fa, frutto della sua relazione con Stefano Rastelli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Romina ha condiviso dettagli sulla sua esperienza di maternità, sul rapporto con i suoi genitori e sul miglioramento dei legami familiari, in particolare con Loredana Lecciso, attuale compagna di suo padre.





La scelta del nome del bambino, Axel, non è stata casuale. Romina ha spiegato che il nome ha un significato profondo: “Vuol dire portatore di pace”. La nascita del piccolo Alex ha portato armonia nella famiglia, come racconta lei stessa: “Mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me. Sono tornati ragazzini, ci giocano, vogliono vederlo sempre, se potessero si trasferirebbero qui”.

Un aspetto significativo riguarda il cambiamento nel rapporto con Loredana Lecciso. Romina ha rivelato che l’arrivo del bambino ha favorito una riconciliazione tra loro: “Con lei sono in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace”. Tuttavia, Romina ammette che ci sono ancora questioni irrisolte tra loro: “Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. È come se con la forza del suo arrivo, Alex avesse lavato via tutto”.

Secondo quanto dichiarato da Romina, è stata proprio Loredana Lecciso a fare il primo passo verso una riappacificazione: “Ha fatto un piccolo passettino di danza per avvicinarsi a me” – un gesto che Romina ha accolto con favore.

La gravidanza di Romina è stata vissuta in modo molto privato. Ha deciso di mantenere la notizia riservata per i primi cinque mesi, trascorrendo quel periodo in una masseria nel Salento insieme a sua madre. Durante l’intervista, Romina ha confessato che in passato aveva messo in dubbio la sua capacità di diventare madre: “C’è stata una fase in cui pensavo di non meritarmelo, di non essere all’altezza”. Questa insicurezza era legata a un trauma personale vissuto durante la sua adolescenza.

Romina ha raccontato che la maternità le evocava un senso di solitudine e separazione: “La mia migliore amica Delfina ha avuto la prima figlia a 18 anni: da un lato ero felicissima per lei, dall’altra mi pungeva una sensazione di distacco. Era un’altra ‘sorella’ che si allontanava: a 6 anni avevo perso Ylenia, mia sorella Cristel era andata in collegio in Svizzera, Delfina cambiava vita. La maternità ha avuto a lungo quel sapore lì: di solitudine, di divisione”.

La notizia della gravidanza è stata accolta in modo diverso dai suoi genitori. Il padre Al Bano, noto per il suo carattere diretto, ha reagito con una “parolaccia in pugliese”. La madre Romina Power, invece, ha mostrato grande entusiasmo. Romina ricorda il momento in cui glielo ha comunicato: “Glielo ho detto il giorno in cui mi ha comunicato di voler mettere in vendita la casa dove vivevamo, a Trastevere. ‘Ma come’, le dissi, ‘cacci una donna incinta?’. Lei fu felicissima, congelò tutte le trattative”.