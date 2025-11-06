Ronzulli sbotta in TV: “Lo votano i poverini e i creduloni”, e in studio esplode il finimondo





Durante una recente puntata del talk show mattutino condotto da David Parenzo, la senatrice Licia Ronzulli ha espresso una forte critica in merito alla recente elezione del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, minimizzandone l’importanza a livello nazionale. La senatrice Ronzulli ha affermato: “La vittoria di Zohran Mamdani a New York non avrà alcun impatto significativo sulle elezioni di midterm. Non rappresenta un segnale per l’ex Presidente Trump. A mio parere, si è trattato piuttosto di una strategia volta a sfruttare le speranze di individui vulnerabili e facilmente influenzabili. Mamdani ha ottenuto il sostegno di immigrati come lui, che potrebbero trovarsi in difficoltà economiche e che, di fronte a un programma politico di questo tipo, potrebbero nutrire la speranza che…”.





Ronzulli: “Il sindaco di New York è stato votato da gente poverina e credulona. Non si può governare con gli slogan eh”. Meglio di qualunque AI #Mamdani #lariachetira pic.twitter.com/PZcVz7vLvu — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 5, 2025

A quel punto, il dibattito televisivo si intensifica, con gli altri ospiti e il conduttore Parenzo che tentano di replicare alle affermazioni della Ronzulli. Nonostante ciò, la senatrice prosegue con la sua analisi, affermando: “Nel Bronx e nel Queens, chi risiede in queste aree, mi scusi, non è che si possa governare esclusivamente con gli slogan”.

L’intervento suscita inevitabilmente un ampio dibattito, poiché la scelta del linguaggio, il tono e il contesto in cui viene pronunciato offrono diverse interpretazioni: da un lato, una critica politica alle dinamiche elettorali statunitensi; dall’altro, un richiamo alla condizione delle comunità immigrate nelle grandi città.

La vittoria di Mamdani, primo sindaco di origine pakistana e musulmana nella storia di New York, viene interpretata da molti osservatori come un simbolo di cambiamento politico nelle metropoli. Tuttavia, secondo la Ronzulli, essa non rappresenta un indicatore significativo per le prossime elezioni di midterm americane. “La vittoria… non influenzerà in alcun modo le elezioni di midterm”, ribadisce la senatrice.

Questa posizione si inserisce in una prospettiva che distingue tra simbolismo politico e azione concreta: per Ronzulli, la sua elezione costituirebbe “uno specchietto per le allodole”, un messaggio che risuona fortemente a livello mediatico ma che, a suo avviso, manca di concretezza nella gestione quotidiana dei quartieri popolari. “Nel Bronx e nel Queens, chi risiede in queste aree, mi scusi, non è che si possa governare esclusivamente con gli slogan”.

Il riferimento a quartieri come il Bronx e il Queens evidenzia una contrapposizione tra il tono elettorale di rito e le concrete aspettative di chi vive in contesti caratterizzati da disuguaglianza, immigrazione e precarietà. La senatrice invita pertanto a guardare oltre la narrazione mediatica e ad affrontare le problematiche strutturali.

Durante la trasmissione televisiva, il dibattito si è rapidamente intensificato. Lo studio ha reagito all’affermazione della Senatrice Ronzulli, con il conduttore Parenzo e altri ospiti che hanno tentato di ridimensionare o contestare la sua interpretazione. Nonostante ciò, la parlamentare ha espresso dure critiche, affermando: «Mamdani è stato eletto da immigrati come lui che forse affrontano difficoltà economiche». Tale affermazione insinuerebbe una visione della sua elezione prevalentemente legata al simbolismo piuttosto che all’efficacia politica.

D’altro canto, la reazione degli altri partecipanti ha evidenziato come un’elezione simbolica sia comunque percepita come un segnale culturale, se non politico, nel contesto internazionale. Questo dualismo tra segno mediatico e impatto reale rappresenta un tema centrale nella riflessione politica contemporanea.

L’intervento della Senatrice Ronzulli tocca temi sensibili e strategici, quali l’immigrazione, le metropoli, il governo locale, le elezioni statunitensi e la politica simbolica. L’uso dell’espressione «specchietto per le allodole» richiama la retorica populista, evocando la necessità di distinguere tra promesse elettorali e concreta attuazione.

Dal punto di vista italiano, l’intervento della Senatrice Ronzulli può essere interpretato come un richiamo alla centralità della politica locale rispetto alle spettacolari narrative globali. Sebbene la vittoria di un sindaco newyorkese possa avere risonanza mediatica, la domanda che essa pone è: «Cosa cambia per chi risiede nei quartieri, chi affronta quotidianamente difficoltà, chi è immigrato o discende da immigrati?». La risposta implicita è che i cambiamenti sono minimi, se non si accompagnano azioni concrete.

Inoltre, si inserisce una riflessione aggiuntiva sulle dinamiche dell’immigrazione politica: quando un candidato di origini immigrate assume un ruolo di grande visibilità, ciò può rappresentare un simbolo di inclusione. Tuttavia, per la Senatrice Ronzulli, ciò non è sufficiente: è necessario che quel candidato affronti con efficacia le problematiche della sua comunità. L’Italia, in questo senso, osserva con interesse i modelli internazionali, ma anche con cautela.



