Rosalinda Cannavò parla a Verissimo insieme alla madre: “Non le ho raccontato gli abusi, non volevo farla soffrire”





Nella puntata di Verissimo del 18 ottobre, Rosalinda Cannavò ha aperto il suo cuore in un’intervista emozionante condotta da Silvia Toffanin. In un momento carico di emotività, l’attrice ha rivelato di aver nascosto le sue esperienze traumatiche alla madre, Giusy, per proteggerla dal dolore. La presenza della piccola Camilla, figlia di Cannavò, ha reso l’incontro ancora più toccante, aggiungendo un elemento di dolcezza al racconto familiare.





Durante la conversazione, Rosalinda ha affrontato il tema degli abusi subiti in giovane età. Ha confessato: “Non le ho mai raccontato niente, perché volevo proteggerla. Ho sempre avuto un senso di protezione nei suoi confronti, non ho mai voluto farla soffrire”. Questa dichiarazione evidenzia la complessità del rapporto tra madre e figlia, dove spesso i figli scelgono di sopportare il dolore da soli per evitare di far soffrire i propri genitori. L’attrice ha anche parlato dell’anoressia, un capitolo doloroso della sua vita, affermando: “Mi sono distaccata dalla mia famiglia in quella fase della mia vita. Mi pento di questo perché non voglio essere un peso per la mia famiglia”.

Il momento culminante dell’intervista è stato un abbraccio tra Rosalinda e sua madre, un gesto carico di emozioni. “Voglio dirti quanto sei stata importante per me mamma, e ti voglio abbracciare”, ha detto Cannavò con le lacrime agli occhi. Questo tipo di interazione è tipico del programma di Silvia Toffanin, che spesso presenta momenti di grande intensità emotiva. Anche Vincenzo De Lucia ha fatto riferimento a questi momenti durante la sua imitazione della conduttrice nel programma “This is me”.

La madre di Rosalinda ha espresso la sua gioia nel vedere la figlia finalmente serena, un traguardo significativo dopo le sfide affrontate. Cannavò, d’altra parte, ha dimostrato consapevolezza riguardo al suo percorso di vita, affermando: “I momenti difficili fanno parte della vita. Chi ha sofferto di disturbi alimentari sa che può essere soggetta a piccoli crolli. Sono felice che non ha il sopravvento su di me. Sono io che ho il sopravvento su questo brutto mostro”.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto alla madre di Rosalinda come fosse il suo ruolo di madre, la signora Giusy ha risposto senza esitazioni: “È nata per fare la madre. Camilla è la gioia della sua vita”. Questo elogio sottolinea come la maternità abbia rappresentato un cambiamento positivo per Cannavò, portando nuova luce nella sua vita. La madre ha anche parlato positivamente di Andrea Zenga, compagno della figlia, dicendo: “Ha coronato il sogno d’amore con un compagno che mi piace. Andiamo d’accordo. Andrea la rispetta e la ama. Il coronamento è una cosa meravigliosa”. Queste parole confermano la solidità della relazione tra Zenga e Cannavò, che si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello.

Verso la fine dell’intervista, la piccola Camilla è entrata in studio, regalando un momento di grande tenerezza al pubblico di Verissimo. La sua presenza ha rappresentato una chiusura perfetta per un’intervista che ha mescolato confessioni dolorose con messaggi di speranza e rinascita.

La storia di Rosalinda Cannavò riflette non solo le sfide personali che ha affrontato, ma anche la forza che ha trovato nella maternità e nell’amore. La sua capacità di condividere le esperienze più difficili con sincerità e vulnerabilità offre un’importante lezione su come affrontare il dolore e trovare la serenità. In un contesto sociale dove il benessere psicologico è sempre più riconosciuto come fondamentale, le parole di Cannavò possono servire da ispirazione per chiunque si trovi ad affrontare situazioni simili.



