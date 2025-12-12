Rosanna Banfi: «Linfonodi puliti, ho chiuso con la disavventura del tumore al polmone»





L’attrice Rosanna Banfi ha recentemente condiviso una notizia che ha portato sollievo e gioia a lei e ai suoi fan. Dopo aver affrontato un nuovo capitolo della sua battaglia contro il cancro, ha pubblicato un selfie sorridente sul suo profilo Instagram, accompagnato da un messaggio carico di ottimismo. “Un professore che mi ha ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui”, ha scritto Banfi, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto e per la buona notizia.





La notizia della malattia era stata un duro colpo per l’attrice, che aveva già affrontato un tumore al seno sedici anni fa. Recentemente, una TAC aveva rivelato un’“opacità a vetro smerigliato”, che si è poi rivelata essere un adenocarcinoma al polmone destro. Grazie a una diagnosi tempestiva, Rosanna Banfi è stata in grado di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore lo scorso mese. Fortunatamente, i medici hanno confermato che non ci sono metastasi né linfonodi compromessi, un risultato che ha rappresentato un grande sollievo per lei e la sua famiglia.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Banfi ha parlato delle sue paure riguardo all’operazione. “Avevo il terrore di non risvegliarmi”, ha confessato, rivelando la tensione che ha provato prima dell’intervento. I medici, notando la sua ansia, le hanno suggerito di pensare a qualcosa di bello durante il procedimento. Il suo pensiero è andato immediatamente alla nipotina Matilde, che ha appena compiuto un anno. “Ho pensato a Matilde, a quando saluta con la manina, e mi sono commossa”, ha detto Banfi. “Essere qui oggi, festeggiare il suo primo anno di vita, è importante per tutti noi”.

Rosanna Banfi ha descritto la sua nipotina come “la bimba del miracolo”, sottolineando la gioia che la piccola ha portato nella sua vita e nella vita della sua famiglia. La forza e la determinazione della madre di Matilde, che ha affrontato le sfide della maternità con coraggio, hanno ispirato Banfi a mantenere una prospettiva positiva anche nei momenti più difficili.

Il percorso di Rosanna Banfi non è stato facile, ma la sua resilienza e il supporto della famiglia e degli amici hanno giocato un ruolo cruciale nella sua guarigione. La sua storia è un esempio di come la diagnosi precoce e le cure adeguate possano fare la differenza nella lotta contro il cancro. L’attrice ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, incoraggiando altre persone a non trascurare i segnali del proprio corpo.

In questo periodo di incertezze e sfide, il messaggio di Rosanna Banfi è chiaro: la speranza e la positività sono fondamentali. La sua storia di superamento è un faro di luce per molti che si trovano ad affrontare situazioni simili. Concludendo il suo post su Instagram, Banfi ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta nel suo percorso, sottolineando l’importanza della comunità e dell’amore familiare.



