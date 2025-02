Rose Villain col microfono al rovescio, Bresh canta con una rosa: a Domenica In i Big giocano col playback

La finale del Festival di Sanremo 2025 ha lasciato il segno, ma il vero spettacolo è continuato il giorno dopo a Domenica In Speciale Sanremo, dove quasi tutti i 29 Big in gara si sono ritrovati per esibirsi e commentare le loro performance. Tuttavia, non sono mancati gli assenti illustri: tra questi Tony Effe, Massimo Ranieri, Shablo, Rkomi, Willi Peyote, Irama e i Coma Cose.





Quello che ha reso questa puntata davvero unica è stato il tono leggero e ironico con cui molti artisti hanno affrontato il playback. Alcuni hanno addirittura scelto di scherzare apertamente, regalando momenti che sono diventati subito virali sui social.

Playback e ironia: quando il microfono diventa un accessorio creativo

Durante le esibizioni, molti cantanti hanno deciso di giocare con il concetto di playback, rendendo le loro performance memorabili. Rose Villain, ad esempio, ha cantato la sua “Fuorilegge” con il microfono al contrario, un gesto che ha scatenato l’ilarità del pubblico e dei fan su X (ex Twitter). Bresh, invece, ha optato per un tocco poetico: ha cantato “La Tana del granchio” usando una rosa al posto del microfono, dimostrando che l’ironia può essere anche elegante.

Non è mancata la spontaneità del vincitore del Festival, Olly, che si è tuffato tra il pubblico dell’Ariston lasciando che fosse la folla a cantare la sua “Balorda Nostalgia”. Un momento che ha sottolineato il grande affetto ricevuto dal pubblico dopo la sua vittoria.

Anche altri artisti hanno scelto di prendersi in giro con stile: Stash dei The Kolors, ad esempio, ha imitato Rose Villain girando il microfono al contrario durante la sua esibizione e ballando con Mara Venier. Sarah Toscano, invece, si è esibita senza microfono, seduta sulle scale del palco, regalando una performance minimalista ma d’effetto.

Performance live: Lucio Corsi e Francesca Michielin scelgono l’autenticità

Nonostante l’ironia generale sul playback, due artisti hanno deciso di distinguersi con esibizioni completamente dal vivo. Lucio Corsi, secondo classificato al Festival con “Volevo essere un duro”, ha emozionato il pubblico sedendosi al pianoforte per una performance intensa e autentica.

Anche Francesca Michielin ha scelto di cantare live la sua “Fango in Paradiso”. Nonostante un infortunio alla caviglia, la cantante si è seduta al piano e ha incantato tutti con la sua voce, ricevendo calorosi applausi dal pubblico presente in studio.

La puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo 2025 è stata un mix perfetto di emozioni, ironia e creatività. Tra momenti divertenti come i giochi sul playback e performance live che hanno toccato il cuore degli spettatori, i Big del Festival hanno dimostrato ancora una volta quanto siano versatili e capaci di sorprendere.

Non resta che aspettare le prossime edizioni per vedere come sapranno reinventarsi ancora una volta!