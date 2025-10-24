Rosso in tumulto! La supermedia settimanale dei sondaggi conferma che i disinteressati del Movimento 5 Stelle stanno affondando





Mezzo punto percentuale in più per Fratelli d’Italia nelle ultime due settimane: lo certifica l’ultima Supermedia Agi/YouTrend. Nei giorni in cui cade il terzo anniversario del governo di Giorgia Meloni, il suo partito non può che festeggiare per il consenso di cui ancora gode: FdI si conferma sopra il 30%.





E risultano stabili anche gli altri partiti del centrodestra. Per quanto riguarda le opposizioni, invece, una pesante flessione colpisce il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,7% in due settimane. Mentre crescono lievemente Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, il partito della Meloni cresce dello 0,5 e si attesta al 30,3%. Al secondo posto i dem di Elly Schlein, che crescono dello 0,3 e si portano al 22,2. Batosta per i grillini di Giuseppe Conte, che con un meno 0,7 calano al 12,5. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini: gli azzurri perdono lo 0,1 e si attestano ora all’8,9 mentre il Carroccio risulta stabile all’8,5. Coalizioni 2022: Centrodestra 48,7 (+0,2) Centrosinistra 30,3 (+0,3) M5S 12,5 (-0,7) Terzo Polo 5,5 (-0,1) Altri 3,0 (+0,4)

In fondo alla classifica si trovano invece Alleanza Verdi e Sinistra, che cresce dello 0,2 e si porta al 6,4; Azione di Carlo Calenda che cala dello 0,2 e scende al 3%; Italia Viva di Matteo Renzi che con un +0,1 sale al 2,5%; +Europa di Riccardo Magi che perde lo 0,2 e si attesta all’1,7; e infine Noi Moderati di Maurizio Lupi allo 0,9 (-0,2). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra cresce dello 0,2 e sale al 48,7. Molto più in basso il centrosinistra, che è invece al 30,3% con un +0,3.



