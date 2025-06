rovato morto nel lago del Parco delle Cave: è Simone Fabrizio Brusoni, si era allontanato per nuotare

Il corpo di Simone Fabrizio Brusoni è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì 18 giugno, in un lago situato all’interno del Parco delle Cave, a Milano, dal nucleo Soccorso alpino fluviale del Comando locale dei vigili del fuoco. L’uomo, 38 anni, era stato dichiarato scomparso domenica scorsa dal padre, che lo ha poi identificato dopo il tragico ritrovamento.





Secondo quanto ricostruito, Brusoni si trovava nel parco insieme ad alcuni amici. Durante la giornata, si sarebbe allontanato dal gruppo per fare un bagno nel lago. Da quel momento, nessuno avrebbe più avuto sue notizie fino al ritrovamento del corpo. Il padre, preoccupato per il mancato rientro del figlio, aveva denunciato la sua scomparsa alle autorità già la sera stessa.

Le autorità competenti stanno ora cercando di chiarire le circostanze della morte. È stato aperto un fascicolo a modello 45 presso la Procura di Milano, senza ipotesi di reato né indagati, un passaggio necessario per consentire l’autopsia e gli accertamenti del caso. Il medico legale ha già ricevuto l’incarico dal pm di turno, Antonio Pansa.

Una delle ipotesi preliminari avanzate dagli investigatori è che il 38enne possa essere morto per annegamento a causa di una congestione. Le temperature elevate della giornata e il possibile contatto improvviso con l’acqua fredda del lago avrebbero potuto provocare un arresto delle funzioni vitali. Sul corpo della vittima non sono stati riscontrati segni di violenza, confermando al momento l’assenza di elementi che possano far pensare a un’aggressione o a un evento criminoso.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di rintracciare le persone che erano con Brusoni al Parco delle Cave quel giorno. Si cerca di capire perché nessuno del gruppo abbia dato l’allarme subito dopo la scomparsa dell’uomo. La denuncia è infatti arrivata solo dal padre, che si era insospettito per il ritardo nel ritorno del figlio a casa.

Il Parco delle Cave è una vasta area verde situata nella zona ovest di Milano, molto frequentata dai cittadini soprattutto durante le giornate calde. I laghetti presenti all’interno dell’area sono spesso utilizzati per attività ricreative, nonostante i frequenti avvertimenti sulle possibili pericolosità delle acque.

L’autopsia sul corpo di Simone Fabrizio Brusoni sarà fondamentale per determinare con esattezza le cause del decesso e fornire ulteriori dettagli utili agli investigatori. Nel frattempo, gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze e informazioni per ricostruire gli ultimi momenti della vita dell’uomo.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e i frequentatori abituali del parco. La famiglia di Brusoni attende ora risposte definitive sulle cause della tragedia, mentre le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle regole nelle aree pubbliche come il Parco delle Cave.