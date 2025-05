Sabalenka fuori dal torneo di Roma dopo una risposta provocatoria a un tifoso: punita per “oscenità”

Aryna Sabalenka, numero uno del tennis femminile, ha visto la sua corsa agli Internazionali d’Italia fermarsi ai quarti di finale. La tennista bielorussa è stata battuta dalla cinese Zheng, che ha prevalso in due set con i punteggi di 6-4 e 6-2. Nonostante un inizio di torneo promettente, la prestazione di Sabalenka è stata compromessa da un evidente nervosismo, culminato in un episodio di tensione con il pubblico.





Durante il match, giocato sulla terra rossa di Roma, superficie non particolarmente favorevole alla bielorussa, Sabalenka ha mostrato segni di frustrazione. Dopo aver perso il primo set, la situazione è peggiorata all’inizio del secondo, quando ha subito un break. In quel momento, l’incitamento dei tifosi si è fatto sentire, ma una frase rivolta a lei da un sostenitore ha scatenato la sua reazione. Pare che il tifoso abbia detto: “Forza Aryna, gioca a tennis”. La risposta di Sabalenka è stata immediata e piuttosto colorita: “Sta zitto e vaffa……”. Questa uscita le è costata un’ammonizione per oscenità udibili da parte del giudice di sedia.

La sconfitta di Sabalenka non sorprende del tutto gli esperti, considerando che la terra battuta non è la sua superficie preferita. Nonostante ciò, la bielorussa ha dimostrato un buon livello di gioco nelle settimane precedenti. Nei match precedenti del torneo, aveva già dovuto faticare per superare avversarie come Kenin e Kostyuk. Tuttavia, contro Zheng, la sua performance non è stata sufficiente. La cinese, campionessa olimpica, non ha brillato per spettacolarità ma ha mantenuto un gioco solido, approfittando delle incertezze della sua avversaria.

Con questa vittoria, Zheng si prepara ora ad affrontare Coco Gauff in semifinale. Nel frattempo, l’altra semifinale vedrà Jasmine Paolini sfidare l’americana Stearns. Il torneo romano prosegue dunque senza la presenza della numero uno mondiale, lasciando spazio a nuove protagoniste.

Nel frattempo, un altro tennista italiano sta facendo parlare di sé. Musetti ha ottenuto una vittoria significativa contro Zverev, guadagnandosi un posto in semifinale dove affronterà Alcaraz. Questo risultato accende le speranze italiane per il torneo romano.

La delusione per Sabalenka è palpabile, dato che il titolo degli Internazionali d’Italia continua a sfuggirle. Tuttavia, la stagione non è ancora finita e ci saranno altre occasioni per dimostrare il suo valore. Intanto, le semifinali del torneo vedranno sfidarsi le nuove generazioni del tennis femminile e maschile, promettendo spettacolo e emozioni per gli appassionati.

L’episodio con il tifoso ha sicuramente aggiunto una nota di colore alla partita di Sabalenka, ma non deve distogliere l’attenzione dall’importanza della sfida sportiva e dal talento delle atlete in campo. La competizione a Roma continua e gli occhi sono ora puntati sulle prossime partite che definiranno i finalisti del torneo.