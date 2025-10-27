Salvini a Napoli: “Pronto a commissariare la Vesuviana”. Sui fondi tagliati alla metro: “Li ripristineremo”





Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, da Napoli, critica duramente la gestione della Circumvesuviana e i fondi tagliati per la metro Linea 10, rivendicando il rilancio del servizio pubblico campano.





Durante la sua visita a Napoli per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alle prossime elezioni regionali, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha definito “una vergogna” la Circumvesuviana, sottolineando la necessità di un cambiamento gestionale. “La Circumvesuviana è una vergogna. Potessi la commissarierei oggi e penso che una gestione diretta delle Ferrovie dello Stato darebbe ai campani un servizio sicuramente migliore. Ci stiamo ragionando perché nel 2025 è inaccettabile avere un servizio di trasporto pubblico inefficiente come quello gestito dalla Regione”, ha dichiarato Salvini dal palco del Teatro Sannazaro, puntando il dito contro la mobilità in Campania sotto l’amministrazione di Vincenzo De Luca.

Il dibattito si è acceso anche sulla questione dei fondi tagliati dal Governo Meloni alla metro Linea 10 di Napoli, un’infrastruttura dal valore stimato di 1,2 miliardi di euro, che ha subito una riduzione di 15 milioni nella recente legge di bilancio. Sul punto Salvini ha commentato: “Conto che quei fondi vengano rimessi al loro posto”, evidenziando la necessità di recuperare le risorse al più presto. A proposito dell’impiego dei finanziamenti negli anni scorsi, il ministro ha aggiunto: “Un altro paio di maniche sono invece i fondi che il Comune e la Regione non sono stati in grado di usare in questi anni. Non so di chi sia colpa”.

La visita del vicepremier si è svolta in un clima vivace anche per un errore nel post social sul luogo dell’evento, dove il nome del teatro Sannazaro era stato scorrettamente riportato come “San Nazzaro”, refuso subito corretto e che ha dato adito a qualche polemica tra i meridionalisti, almeno secondo quanto lamentato dall’ex assessore Marco Esposito.

Tra le priorità indicate da Salvini per la Campania figura la sanità, settore definito uno dei peggiori in Italia secondo il leader della Lega: “La Campania è la seconda peggiore regione in Italia nella sanità, nonostante il grande sforzo di medici e infermieri per i cittadini, che così devono andare altrove pagando soldi per farsi curare. È inaccettabile nel 2025”.

Guardando al futuro, Salvini ha voluto sottolineare la proposta di una nuova fermata delle Ferrovie dello Stato a Bagnoli e ha ribadito la ferma alleanza tra Lega e Forza Italia sul territorio campano. Nel corso dell’intervento, il ministro ha concluso: “Siamo sulla strada giusta. Se si vince in Campania, come si può vincere in Campania, cambia la storia del nostro Paese”.



