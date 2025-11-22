Salvini sui bambini tolti alla famiglia nel bosco: “Da genitore, mi vergogno dello Stato”





Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha deciso di prendere posizione sulla controversa vicenda di una famiglia anglo-australiana che vive in una casa isolata nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti. Il tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini e della loro madre in una comunità educativa per un periodo di osservazione, una decisione che Salvini ha definito “vergognosa”.





In un intervento pubblico, Salvini ha dichiarato: “Mi ripropongo, non da ministro ma da genitore, da padre e da italiano, di seguire direttamente la vicenda e se serve, di andare sul posto perché ritengo vergognoso che lo Stato si occupi di entrare nel merito dell’educazione privata, delle scelte di vita personali di due genitori che hanno trovato nell’Italia un Paese ospitale e che invece gli ruba i bambini”. Il vicepremier ha anche paragonato la situazione della famiglia con quella dei campi rom, accusando le istituzioni di avere un “doppiopesismo”. Ha affermato: “Non hanno la luce, l’acqua e la televisione. Ma io sono stato nel campo rom di Giugliano la settimana scorsa: centinaia di bimbi in età scolare non a scuola, sporchi, senza insegnanti, senza luce, gas e acqua e con genitori che in molti casi campano rubando. Lì dove sono gli assistenti sociali? Dov’è la Procura? Dov’è il tribunale dei minori?”.

La questione ha avuto inizio lo scorso anno, quando i tre bambini sono stati ricoverati per un’intossicazione da funghi. Da quel momento, la Procura minorile dell’Aquila ha avviato controlli, con sopralluoghi da parte dei Carabinieri e relazioni dei servizi sociali. Le indagini hanno evidenziato “criticità legate all’abitazione”, che è risultata priva di luce e acqua corrente, e alla documentazione relativa all’istruzione domiciliare, ritenuta non completamente regolare. Inizialmente, era stata sospesa la responsabilità genitoriale, ma senza allontanare i minori. Tuttavia, con l’ordinanza emessa recentemente, il tribunale ha stabilito che i bambini dovessero entrare in una comunità educativa con la madre, ritenendo “necessario un periodo di osservazione in un contesto monitorato”. Inoltre, l’atto ha contestato l’esposizione mediatica della vicenda da parte dei genitori, accusati di aver reso identificabili i minori attraverso la diffusione di immagini e informazioni.

Il legale della famiglia, Giovanni Angelucci, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione del tribunale, affermando: “Nell’ordinanza ci sono elementi non corretti. Si insiste sull’autorizzazione all’istruzione domiciliare quando la documentazione è completa e protocollata”. La famiglia sostiene che la loro scelta di vita rappresenta un’alternativa e non una condizione di negligenza. Nel frattempo, è stata avviata una petizione online per chiedere il permesso di far restare i bambini nella loro casa nel bosco, che ha già raccolto oltre 31 mila firme.

L’intervento di Salvini ha sollevato reazioni critiche da parte di esponenti dell’opposizione, che lo accusano di politicizzare una questione delicata riguardante tre minori. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, ha commentato: “Non serve che vada nel bosco in Abruzzo. Stia al suo posto, faccia funzionare i treni ed eviti passerelle a spese di tre creature”. Ha sottolineato l’importanza della sobrietà e ha criticato la spettacolarizzazione della situazione.

Anche Elisabetta Piccolotti di Avs ha espresso preoccupazione, affermando che la priorità deve essere la tutela dei bambini. Ha dichiarato: “Lo scontro tra la famiglia e i tribunali sta facendo male prima di tutto a loro, che vivono da giorni assediati dai giornalisti e che ieri sono stati portati via con una folta presenza di forze dell’ordine”. Piccolotti ha ribadito che i bambini non possono continuare a vivere isolati e senza istruzione, che è fondamentale per la loro socializzazione. Ha invitato a trovare un dialogo per garantire ai minori di rientrare a casa, assicurando però che ricevano un’educazione e possano interagire con i loro coetanei. Ha concluso dicendo: “Chi, come Salvini, sta cercando di strumentalizzare la vicenda, rende tutto più difficile. Abbassi i toni e si agisca nell’interesse dei bambini”.



