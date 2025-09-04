Samira Lui risponde a chi la chiama “rifatta”: “Niente filler, niente punturine, solo un po’ di seno in più”





Samira Lui l’ha detto chiaro e tondo agli haters: “Ragazzi, potete pure rilassarvi.” Basta accuse di essersi rifatta dalla testa ai piedi. Ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte: ok, sì, ha aumentato il seno, ma di punturine e filler manco a parlarne. Zero. Nada. Nemmeno sotto tortura, giura lei.





Per chi non la conoscesse: Samira Lui è la valletta che affianca Gerry Scotti a “La Ruota della Fortuna”. Sì, proprio quel programma storico che negli anni ’90 e 2000 stava sempre acceso nelle case italiane, con Mike Bongiorno a fare la storia. Ora c’è Gerry alla guida (dal 2024, e sta pure spaccando con gli ascolti), e Samira gli tiene testa. Il pubblico la adora, anche se – manco a dirlo – c’è sempre qualcuno pronto a criticare.

Ma Samira, classe 1988, papà senegalese, mamma italiana, la tv la mastica da tempo. Ha fatto il botto con Miss Italia 2017 (arrivata terza), poi l’abbiamo vista come Professoressa a L’Eredità con Flavio Insinna, e ancora a Tale e Quale Show. Insomma, non è proprio l’ultima arrivata. E sogna pure un giorno di condurre un programma tutto suo. Per ora se la gode accanto a Gerry, che male non è.

In un’intervista a Chi, ha raccontato che da piccola guardava sempre “La Ruota della Fortuna” e sognava di stare lì, a girare le caselle. Ora che ci è riuscita, si gode l’affetto di grandi e piccini. Certo, i commenti maligni non mancano mai: c’è sempre chi analizza foto vecchie e nuove, cercando il “ritocchino”.

E allora Samira, stufa di leggere sempre le stesse cose, ha preso Instagram e ha buttato lì un video con una raccolta dei suoi cambiamenti negli anni. “Vi tolgo ogni dubbio, visto che siete così curiosi. Mai fatto nessun intervento, filler e punturine nemmeno per sogno (mi fanno una paura assurda). L’unica cosa che ho fatto? Ho aumentato il seno, stop. Esiste ancora la pubertà eh, lo sviluppo, e magari qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e il trucco fanno la differenza. Roba da non crederci, vero? Comunque, potete farvi una ragione. Vi voglio bene lo stesso!”

Quindi, insomma, basta caccia alle streghe. Samira è cambiata? Certo, come tutti. Ma niente magie da chirurgo. E, sinceramente, che importa?



