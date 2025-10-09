Samuel Asamoah si rompe il collo dopo un impatto con i cartelloni a bordo campo: il calciatore rischia la paralisi





Una notizia allarmante proviene dalla Cina, dove il calciatore Samuel Asamoah ha riportato un infortunio serio durante un incontro di campionato di seconda divisione.





L’incidente si è verificato quando Asamoah, mentre lottava per il possesso del pallone, ha sbattuto violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario situato a bordo campo. Questo impatto ha causato una frattura al collo, con conseguenze potenzialmente devastanti per la sua carriera e la sua vita.

L’episodio ha avuto luogo durante una partita del campionato cinese, e il club di Asamoah, il Guangxi Pingguo, ha confermato la gravità della situazione attraverso un comunicato ufficiale. Secondo le informazioni fornite, il calciatore togolese è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico per affrontare le fratture e i danni ai nervi causati dall’incidente. Le immagini dell’impatto sono state scioccanti, mostrando la violenza dell’incidente e la gravità delle ferite subite.

Le condizioni di Asamoah sono attualmente stabili, ma il rischio di paraplegia rimane elevato. Il club ha comunicato: “Condizioni stabili per Asamoah, che è a rischio di paraplegia grave. Salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa.” Questa dichiarazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando la fragilità della vita di un atleta professionista.

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen. He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025



Samuel Asamoah, nato nel 1994 in Ghana, ha una carriera caratterizzata da esperienze internazionali. Formatosi nella rinomata Aspire Academy, ha scelto di rappresentare la nazionale del Togo, con la quale ha disputato sette partite. La sua carriera calcistica lo ha portato a giocare in diversi paesi, inclusi Belgio e Romania, prima di approdare in Cina con il Guangxi Pingguo. La sua esperienza in Belgio, in particolare con il St. Truiden, è stata tra le più significative della sua carriera.

L’infortunio di Asamoah non è solo una tragedia personale, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza degli atleti durante le competizioni. Gli incidenti sul campo sono purtroppo frequenti, ma questo episodio mette in luce la necessità di rivedere le misure di sicurezza per garantire la protezione dei giocatori. I cartelloni pubblicitari, spesso posizionati troppo vicino al campo, possono rappresentare un pericolo significativo, e la loro presenza deve essere attentamente valutata.

In un contesto più ampio, la situazione di Asamoah si inserisce in un panorama di crescente preoccupazione per la salute e la sicurezza degli sportivi. Le organizzazioni sportive e i club hanno la responsabilità di adottare misure preventive per ridurre il rischio di infortuni gravi. L’episodio di Asamoah potrebbe servire da catalizzatore per un cambiamento nelle politiche di sicurezza, spingendo le autorità a considerare soluzioni innovative per proteggere i giocatori.

La comunità calcistica si è unita nel sostenere Asamoah e la sua famiglia in questo momento difficile. I tifosi, i colleghi e gli ex compagni di squadra hanno espresso la loro solidarietà attraverso i social media, augurando una pronta guarigione e un recupero completo. La speranza è che, nonostante la gravità dell’infortunio, il calciatore possa avere accesso alle migliori cure disponibili e che la sua resilienza lo aiuti a superare questa dura prova.



