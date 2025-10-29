San Benedetto del Tronto, il cestello si stacca dalla gru: morto un operaio sul cantiere





Una giornata di lavoro si è tragicamente conclusa ieri in via Monfalcone, lungo il lungomare di San Benedetto del Tronto, dove Sandro Marzetti, un uomo di 64 anni residente a Centobuchi di Monteprandone, ha perso la vita in un incidente sul lavoro che ha scosso profondamente la comunità locale. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio stava eseguendo lavori di potatura a un’altezza di circa quattro metri, all’interno di un cestello elevatore collegato a una gru.





Secondo le prime informazioni raccolte, il cestello elevatore ha ceduto improvvisamente, staccandosi dalla gru e precipitando al suolo insieme a Marzetti. Nonostante l’operaio fosse correttamente imbragato, la caduta si è rivelata fatale. L’impatto con il suolo è stato devastante, e quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato Sandro in condizioni critiche, con gravi traumi multipli e una profonda lesione cranica.

I sanitari hanno immediatamente stabilizzato l’uomo sul luogo dell’incidente e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Madonna del Soccorso. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, Marzetti è deceduto poco dopo il ricovero. La notizia ha suscitato shock e tristezza tra i familiari e gli amici, che ora piangono la perdita di un uomo descritto come laborioso e dedicato alla sua professione.

In seguito all’incidente, i vigili del fuoco di San Benedetto e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari. Gli esperti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’incidente e per verificare l’eventuale presenza di anomalie tecniche o omissioni di sicurezza che possano aver contribuito alla tragedia.

La Procura di Ascoli Piceno ha disposto il trasferimento della salma di Sandro Marzetti all’obitorio dell’ospedale sambenedettese, dove verranno condotti gli esami medico-legali per chiarire ogni dettaglio relativo all’incidente. La famiglia di Marzetti, composta dalla moglie e da due figli, è ora in lutto e deve affrontare il dolore per la perdita improvvisa del proprio caro.

Questo tragico evento mette in luce le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, un tema di crescente importanza in Italia, dove gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una preoccupazione significativa. La comunità di San Benedetto del Tronto si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che, come molti altri, ha dedicato la propria vita al lavoro, contribuendo al benessere della sua famiglia e della società.

Le autorità locali hanno promesso di seguire da vicino l’indagine per garantire che venga fatta chiarezza sulle circostanze dell’incidente e per valutare se ci siano state violazioni delle normative di sicurezza. La speranza è che questo tragico episodio possa servire come monito per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire futuri incidenti simili.



