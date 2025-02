Sanremo 2025, Giorgia e l’omaggio di Emanuel Lo prima del gran finale: l’avventura del maestro di Amici, mentre il padre resta fermo

Un mix di emozioni tra sorprese romantiche, imprevisti familiari e il grande talento di Giorgia che punta alla vittoria del Festival di Sanremo 2025.





Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: la serata finale del Festival di Sanremo 2025, che incoronerà il suo 75esimo vincitore. Tra i tanti protagonisti in gara, spicca il nome di Giorgia, una delle voci femminili più amate d’Italia, che con la sua emozionante canzone “La cura per me” ha conquistato pubblico e critica.

La sorpresa romantica di Emanuel Lo a Giorgia

La storia d’amore tra Emanuel Lo e Giorgia è una delle più belle e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante gli impegni lavorativi e la distanza, i due hanno sempre dimostrato grande complicità, un legame fatto di simpatia, chimica e momenti condivisi sui social.

Ma questa volta, Emanuel ha davvero superato sé stesso: dopo aver trascorso un San Valentino separati a causa del lavoro, il coreografo e maestro di Amici ha deciso di fare una sorpresa indimenticabile alla sua compagna. La mattina del 15 febbraio, Emanuel è salito in macchina e si è diretto a Sanremo per raggiungere Giorgia.

Il momento della sorpresa è stato immortalato in un video condiviso sui social, diventato subito virale. Nel filmato si vede Giorgia aprire la porta della sua stanza d’hotel, rimanere senza parole e portarsi le mani alla bocca prima di abbracciare il suo compagno con grande emozione. Questo gesto dolcissimo è arrivato proprio a poche ore dalla finale, regalando a Giorgia un supporto emotivo fondamentale in una serata così importante.

L’imprevisto del papà Giulio

Non è stato altrettanto fortunato il papà di Giorgia, Giulio Todrani, che purtroppo non è riuscito a raggiungere in tempo la figlia per assistere alla serata delle cover del 14 febbraio. Giulio aveva pianificato di volare a Nizza per poi proseguire verso Sanremo, ma un imprevisto burocratico lo ha bloccato: la sua carta d’identità era scaduta e con sé aveva solo la patente, documento non sufficiente per viaggiare in aereo.

Nonostante tutto, Giulio è riuscito ad arrivare in Liguria, ma troppo tardi per entrare al Teatro Ariston e godersi l’esibizione della figlia. Ora resta da capire se riuscirà a trovare un biglietto per assistere alla serata finale e sostenere Giorgia nel momento più importante del Festival.

Giorgia e Annalisa conquistano la serata cover

Nel frattempo, durante la serata dedicata alle cover, Giorgia ha brillato insieme ad Annalisa, vincendo la competizione con un’esibizione che ha emozionato il pubblico. Al secondo posto si è piazzato Lucio Corsi con una performance sorprendente insieme a Topo Gigio, mentre il terzo gradino del podio è andato a Fedez.