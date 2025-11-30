Sanremo 2026, la lista ufficiale dei Big in gara: tra i nomi Tommaso Paradiso, Nayt, Luchè e Patty Pravo

Oggi alle 13.30, nel corso del Tg1, Carlo Conti ha annunciato i concorrenti del Festival di Sanremo 2026.
Sanremo 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. I Big in gara sono 30 (secondo una modifica del regolamento risalente a fine novembre). Quattro le Nuove proposte. Conti è direttore artistico e conduttore del Festival per la quinta volta.
I 30 concorrenti di Sanremo 2026:
1. Tommaso Paradiso
2. Chiello
3. Serena Brancale
4. Fulminacci
5. Ditonellapiaga
6. Fedez & Masini
7. Leo Gassmann
8. Sayf
9. Arisa
10. Tredici Pietro
11. Sal Da Vinci
12. Samurai Jay
13. Malika Ayane
14. Luchè
15. Raf
16. Bambole di Pezza
17. Ermal Meta
18. Nayt
19. Elettra Lamborghini
20. Michele Bravi
21. J-Ax
22. Enrico Nigiotti
23. Maria Antonietta & Colombre
24. Francesco Renga
25. Mara Sattei
26. LDA & Aka 7even
27. Dargen D’Amico
28. Levante
29. Eddie Brock
30. Patty Pravo
