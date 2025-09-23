Sarah contro Valerio a Uomini e Donne: “lettera nella borsa” e scelta di Ary





Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, Sarah e Valerio si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne, dove hanno affrontato un confronto diretto. Durante la puntata, sono stati mostrati alcuni filmati dello speciale del reality intitolato “E poi…e poi”, che hanno ripercorso le vicende che li hanno portati a separarsi. La causa principale della rottura tra i due è stata l’interesse di Valerio per la tentatrice Ary, con cui ha deciso di approfondire la conoscenza dopo vari tira e molla durante l’estate.





Nel corso della puntata, Sarah ha condiviso il contenuto di una lettera scritta da Valerio, datata 3 settembre 2025, trovata casualmente durante un trasloco. Questo gesto ha aggiunto ulteriore tensione al confronto, portando alla luce sentimenti che sembravano ormai superati.

Valerio e Ary sono entrati insieme nello studio, confermando la loro intenzione di continuare a frequentarsi. Tuttavia, Sarah, parlando con Maria De Filippi, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione: “Me l’aspettavo, perché Valerio ha visto nei video una Sarah distaccata, che ha preso consapevolezza di se stessa. Si è trovato da solo, senza il cuscino da casa e si è dato una nuova possibilità con l’altra ragazza, pur di non stare da solo con i suoi scheletri.”

Da parte sua, Valerio ha spiegato di aver deciso di risentire Ary e darle una nuova possibilità, ammettendo però che inizialmente sentiva la mancanza di Sarah: “Sentivo la mancanza di Sarah, ma perché siamo stati insieme per 5 anni. Pensavo di provare sentimenti, invece oggi sento che non ci sono sentimenti.” Durante il confronto, ha anche chiesto alla sua ex di essere sincera riguardo ai tradimenti avvenuti in passato. Sarah ha risposto senza esitazioni: “Ti ho tradito fisicamente, e mi è servito.”

A questo punto, anche Ary è intervenuta per esprimere il suo punto di vista sulla relazione con Valerio: “Sto provando a dargli fiducia. Lui mi ha detto che c’è stata tanta confusione e che voleva ripartire da zero.”

Il momento più sorprendente della puntata è arrivato quando Sarah ha tirato fuori la lettera trovata nella sua borsa durante un trasloco. La lettera, datata 3 settembre 2025, conteneva una confessione di Valerio, che dichiarava di provare ancora amore per lei. Le parole scritte da Valerio sono state lette da Sarah davanti a tutti: “Ciao Wendy. Ho provato a convincermi che con il silenzio si potesse guarire. La verità è che il dolore rimane e anche l’amore che provo. Il mio cuore continua a fare il tuo nome.”

La reazione di Ary alla scoperta della lettera è stata immediata e visibilmente turbata. Ha chiesto spiegazioni al fidanzato, il quale ha cercato di giustificarsi definendo la lettera come un messaggio d’addio rivolto al passato. Nonostante ciò, Ary si è sentita sminuita dalla situazione: “Quando siamo a casa mi dici alcune cose, quando vengo qua mi sento sminuita. Sembra che sto qua inutilmente.”

Alla fine del confronto, Sarah ha concluso il suo intervento con parole decise: “Lei non c’entra nulla, magari un giorno verrà a dirmi che avevo ragione su alcune cose.” Dopodiché, ha lasciato lo studio.

La puntata ha messo in evidenza i sentimenti contrastanti dei protagonisti e le difficoltà nel gestire una situazione così complessa. La lettera di Valerio, seppur definita come un addio, ha riaperto ferite e dubbi, generando tensioni sia con Ary che con Sarah. Il futuro delle relazioni tra i tre resta incerto, ma gli sviluppi emersi durante il confronto hanno sicuramente dato spunti interessanti per i telespettatori del programma.



