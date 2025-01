Scambiata per intolleranza alimentare, ma era un tumore: mamma di 43 anni muore, “Non è stata fatta una Tac”

Per i medici, i persistenti disturbi allo stomaco di Emma King erano riconducibili a una semplice intolleranza alimentare e alla sindrome dell’intestino irritabile, ma la realtà si è rivelata ben più devastante. La donna, una mamma britannica di 43 anni, era invece affetta da un tumore al pancreas che si è rapidamente diffuso, portandola alla morte. La sua famiglia ha deciso di raccontare questa dolorosa esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di questa malattia.





I primi sintomi sottovalutati

I problemi di salute di Emma hanno avuto inizio nel 2017, con sintomi come problemi digestivi, debolezza costante e una rapida perdita di peso. Nonostante fosse una persona attiva e in forma, i medici che ha consultato hanno attribuito i suoi sintomi a disturbi alimentari e le hanno consigliato di seguire una dieta specifica, invitandola a tenere un diario alimentare. “Non le è stata proposta nemmeno una TAC per mesi, nonostante i sintomi fossero persistenti,” ha raccontato la sorella di Emma al Sun, sottolineando come la diagnosi sia arrivata troppo tardi.

I sintomi di Emma sono peggiorati progressivamente, alternandosi a momenti in cui sembravano più gestibili. Tuttavia, nel corso di due anni, i segnali della malattia sono diventati sempre più evidenti, portando infine un medico a prescrivere una TAC. Era il 2019 quando Emma ricevette la drammatica diagnosi di cancro al pancreas, già in fase avanzata e con metastasi al fegato. Nonostante abbia iniziato immediatamente la chemioterapia, il tumore era ormai incurabile. Emma è morta nel gennaio 2021, a soli 18 mesi dalla diagnosi.

Un tumore silenzioso ma letale

Il cancro al pancreas è considerato uno dei tumori più aggressivi e difficili da diagnosticare precocemente. I suoi sintomi iniziali, spesso lievi o confusi con altre patologie comuni, portano frequentemente a diagnosi tardive, quando la malattia si è già diffusa. Questa difficoltà diagnostica rende il tasso di sopravvivenza molto basso.

La missione della famiglia: sensibilizzare sul cancro al pancreas

La famiglia di Emma ha deciso di condividere la sua storia per aumentare la consapevolezza sui sintomi del tumore al pancreas, nella speranza che altre persone possano riconoscerli in tempo utile per intervenire. Sintomi come perdita di peso improvvisa, problemi digestivi persistenti, debolezza e dolore addominale non dovrebbero mai essere sottovalutati. L’esperienza di Emma vuole essere un monito per medici e pazienti, ricordando l’importanza di esami diagnostici approfonditi in presenza di segnali sospetti.