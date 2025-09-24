Scandalo a Uomini e Donne: concorrente ubriaco espulso durante l’esterna





Ribaltone bello grosso nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il solito show del pomeriggio su Canale 5 con Maria De Filippi a fare da “mamma chioccia” ai cuori solitari. Insomma, oggi—23 settembre 2025, roba freschissima—sono saltate fuori ste registrazioni nuove di zecca, e già girano le anticipazioni: e il casino, ragazzi, non manca mica. Non solo nel Trono Classico (che va sempre fatto sbirciare, eh), ma soprattutto nel Trono Over. Gente che litiga, scintille, colpi bassi e quelle sorprese assurde che fanno mormorare pure i divanisti storici.





Però la vera bomba, manco a dirlo, scoppia fuori dallo studio, durante un’esterna. Entra in scena un “cavaliere”—mica uno di primo pelo, eh, ma uno che la platea se lo ricorda di sicuro. Anni di assenza, e ora boom, ritorna per un nuovo giro sulla giostra del trash sentimentale.

Scena tragicomica: “Ora vi leggo questo.” Sarah incastra Valerio. Ary, Maria e pure il pubblico rimangono congelati, tipo quando ti cade il telefono nel water. Letteralmente di ghiaccio.

Passiamo al pezzo forte: Federico Mastrostefano. Ve lo ricordate? Ex tronista, non proprio sobrio, che torna più scatenato che mai. Il ragazzo si era organizzato due uscite con due dame—Agnese De Pasquale e Francesca—doppio appuntamento, che manco al liceo: aperitivo con una e cena con l’altra. Bottino pieno, pensava lui.

Beh, spoiler: è andata a sud piuttosto in fretta. Federico si è presentato tardissimo all’appuntamento con Agnese e, stando a lei, ci è arrivato pure un po’ sbronzo. Nel frattempo, colpo di scena, lui aveva allungato l’aperitivo con Francesca fino a trasformarlo in una cena bella lunga. E solo verso le 50 sfumature di tardissimo si è fatto vedere da Agnese.

Agnese, giustamente, l’ha preso malissimo—mica abituata ad aspettare qualcuno che arriva in assetto “post-festa”: ritardo galattico e pure bello carico dopo il vino. Morale della favola: lo caccia via di brutto, senza troppi complimenti. Motivo doppio: zero rispetto e pure con la parlantina facile da Pinot Nero. Scena da manuale per infiammare il pubblico—già li vedo a casa lanciarsi popcorn addosso e fare il tifo a squarciagola.



