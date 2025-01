“Scelta inevitabile”. Il Grande Fratello cambia: la decisione ufficiale per il programma

Il Grande Fratello si prepara a una svolta importante: Mediaset ha annunciato modifiche inaspettate per il celebre reality show di Canale 5. La notizia, che ha preso alla sprovvista sia i fan che i concorrenti, segna un altro capitolo di una stagione segnata da polemiche e critiche. Dopo anni di grande successo, quest’edizione del Grande Fratello, arrivata alla 18ª stagione, sta affrontando un calo di ascolti che non era mai stato registrato prima, mettendo sotto pressione la fiducia che i telespettatori avevano sempre riposto nel programma.





Il programma ha fatto fatica a mantenere gli ascolti al livello di altri anni, con numeri che non hanno premiato le aspettative. Il pubblico, abituato al doppio appuntamento settimanale, che si svolgeva il lunedì e il giovedì, rimarrà deluso dalla recente modifica che avrà effetto proprio a febbraio. La programmazione di giovedì 13 febbraio, infatti, verrà sospesa per evitare la concorrenza diretta con la terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Questo spostamento della programmazione è stato deciso per non sovrapporsi all’evento musicale dell’anno, che attira milioni di telespettatori.

Tuttavia, il programma manterrà il suo appuntamento tradizionale di lunedì, il 10 febbraio, seguito subito da Striscia la Notizia, e proseguirà il 17 febbraio con un’altra puntata. Nonostante il calo di ascolti, che si aggirano attorno ai 2 milioni di spettatori con uno share che difficilmente supera il 16%, Mediaset ha deciso di prolungare la durata del reality fino a maggio, posticipando la finale, che inizialmente era prevista per marzo. Questo allungamento permetterà l’ingresso di nuovi concorrenti, come ha annunciato Alfonso Signorini nella sua ultima puntata: “Presto entreranno nuovi concorrenti. Li stiamo cercando”.

Tra le nuove entrate, è spuntato il nome di Maria Teresa Ruta, pronta a rivivere l’esperienza del reality dopo il successo ottenuto nella versione Vip. Con queste modifiche, Mediaset spera di mantenere vivo il prime time, sfidando la concorrenza delle fiction di Rai 1, che spesso raggiungono uno share superiore al 25%.

Non resta che aspettare per vedere se queste novità riusciranno a risollevare le sorti di un programma che, nonostante la sua longevità e il grande affetto del pubblico, sta vivendo un periodo difficile. La vera domanda rimane: sarà abbastanza per riportare il Grande Fratello in cima agli ascolti