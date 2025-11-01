Scende dall’auto per soccorrere un automobilista, ma viene travolto: muore a 25 anni





Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina all’alba sulla strada statale 16, in direzione nord, nei pressi di Bari-Palese. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo mentre tentava di prestare soccorso a un’altra persona. L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino, lasciando un bilancio di un morto e un ferito.





Stando alle prime ricostruzioni, il giovane, originario di Bitonto, stava rientrando a casa con alcuni amici quando ha notato un’auto fuori strada. In un gesto di altruismo, è sceso dalla sua vettura per aiutare chi si trovava in difficoltà. Purtroppo, mentre prestava soccorso, è stato travolto da un’altra auto che stava transitando sulla stessa carreggiata. L’amico che era con lui è rimasto ferito nell’incidente e, secondo quanto riportato dai soccorritori del 118, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Le sue condizioni attuali non sono state rese note.

Il conducente del veicolo che ha investito il giovane si è fermato per prestare soccorso e la sua posizione è ora oggetto di indagine da parte della polizia locale di Bari. L’auto coinvolta, un’utilitaria di colore scuro, è stata sequestrata per consentire le indagini. Inoltre, il conducente è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. In seguito all’incidente, la procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Secondo le informazioni disponibili, il giovane vittima dell’incidente stava viaggiando con un gruppo di amici. Dopo aver notato l’auto incidentata, lui e un amico sono scesi dalla loro vettura per offrire aiuto. Questo gesto, purtroppo, ha avuto conseguenze fatali. L’amicizia e il senso di responsabilità che hanno spinto il giovane a intervenire si sono trasformati in una tragedia che ha colpito non solo i suoi cari, ma anche la comunità di Bitonto.

L’incidente ha suscitato una forte reazione tra le autorità locali e i cittadini, che esprimono preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona. Le strade, spesso affollate e caratterizzate da un traffico intenso, possono diventare scene di incidenti drammatici, soprattutto quando gli automobilisti non prestano attenzione ai pedoni o a coloro che potrebbero aver bisogno di aiuto.

Le indagini della polizia locale si concentreranno su vari aspetti, tra cui la velocità del veicolo coinvolto e le condizioni di visibilità al momento dell’incidente. Le autorità competenti stanno anche esaminando se ci siano stati fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto, come condizioni meteorologiche avverse o problemi di segnaletica stradale.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte tra i giovani, e gli esperti sottolineano la necessità di campagne di sensibilizzazione per ridurre il numero di tragedie simili.



