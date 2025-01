Schianto ad Alessandria, due ragazzi di 20 e 17 anni muoiono dopo l’impatto con il guard-rail

Alle 14:30 di oggi, venerdì 3 gennaio, è avvenuto un grave incidente stradale, nella provincia di Alessandria. Il bilancio della tragedia è già tragico: due giovani sono morti e altre due sono rimaste ferite.





Questo tragico episodio è accaduto sulla strada statale 30 di Val Bromida, in corrispondenza di Acqui Terme. Al momento, secondo i dati preliminari, si è trattato di un incidente “autonomo”. In altre parole, un’auto si è schiantata da sola.

Secondo i primi rapporti, da indagini non ufficiali, l’incidente ha coinvolto una sola auto, una Fiat Punto, la cui versione di viaggiatori. Quale fosse la ragione che ha portato l’auto ad una collisione contro il guard-rail sulla sinistra è ancora al vaglio dell’inchiesta.

In ogni caso, le due persone erano sedute sul lato destro. Una ragazza di 20 anni e un diciassettenne di Morbello, sud della provincia. Il conducente, il presunto fidanzato di lei e il passeggero seduto dietro di lui, sono stati portati in ospedale.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul serietà delle fatiche di salute delle due vittime. Il conducente verrà sottoposto ai test tra il sangue e l’alcol per verificare se al momento dell’incidente si trovasse in stato di ebbrezza.

La dinamica esatta dell’incidente ha il compito di giudicare la Polizia stradale. La loro presenza è giunta a Acqui Terme in locale con i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’Ambulanza. Anche gli ufficiali dell’Anas sono stati visti sul posto con la loro presenza per ripristinare la viabilità. Al momento, una corsia è chiusa, il resto regolati con il semaforo.