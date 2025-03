Schianto fra tre furgoni ad Arezzo: un morto e tre feriti, addio a Daniel Canu

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 sul raccordo autostradale che conduce al casello A1 di Arezzo, causando la morte di un uomo e ferendo tre persone. La vittima è Daniel Canu, un uomo di 57 anni residente a Lastra a Signa (Firenze), che stava svolgendo un servizio di consegne al momento dell’incidente.





La polizia stradale è attualmente impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere dei veicoli coinvolti. I primi accertamenti indicano che tre furgoni sono stati coinvolti nello scontro, avvenuto sul raccordo tra Arezzo e il casello dell’autostrada A1. Le vittime, come Daniel Canu, si stavano spostando per motivi lavorativi.

Secondo le prime informazioni, Canu si sarebbe scontrato frontalmente con un altro furgone guidato da un giovane di 23 anni. Successivamente, un terzo veicolo commerciale è sopraggiunto, tamponando i due mezzi. L’impatto è stato devastante e ha portato alla morte immediata di Canu, mentre il 23enne è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale San Donato di Arezzo. Tra i feriti figurano anche una donna di 67 anni e suo marito, entrambi venditori ambulanti, che stavano dirigendosi verso Arezzo per partecipare al mercato settimanale.

La polizia municipale di Arezzo è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e sta cercando di determinare le cause esatte dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’invasione di corsia da parte di uno dei furgoni coinvolti. Gli accertamenti sono ancora in corso e saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i soccorritori del 118, compresi l’automedica dell’ASL Toscana sud est e le ambulanze della Croce Bianca di Arezzo e di Tegoleto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori ha permesso di ridurre i tempi di attesa per i feriti, ma la gravità della situazione ha reso necessaria una risposta rapida e coordinata.

La notizia dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che si stringe attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti. Incidenti come questo pongono in evidenza i rischi legati alla circolazione stradale, in particolare per coloro che utilizzano veicoli commerciali per lavoro. Le autorità competenti stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza sulle strade e per prevenire simili tragedie in futuro.

La morte di Daniel Canu rappresenta una perdita significativa non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità di Lastra a Signa, dove era conosciuto e apprezzato. Le indagini continuano e si spera che possano fornire risposte utili per evitare che incidenti così gravi si ripetano.