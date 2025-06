Schianto sull’A1 tra auto e furgone: morti marito e moglie, gravissimi i figli

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 27 giugno, lungo l’autostrada A1, in direzione Sud, all’altezza del chilometro 570. Lo scontro, avvenuto intorno alle 18, ha coinvolto un’automobile e un furgone, causando la morte di una coppia originaria di Bisceglie e gravi ferite ai loro figli e al conducente del furgone.





Secondo le prime informazioni raccolte, a bordo dell’auto viaggiava una famiglia composta da una donna di 57 anni, il marito di 58 anni e i loro figli. L’automobile, guidata dal marito, si è scontrata con un furgone per cause ancora da accertare. L’impatto è stato estremamente violento, lasciando l’auto gravemente danneggiata.

Dopo la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo sono arrivati rapidamente i soccorritori, tra cui il personale sanitario con diverse ambulanze e squadre dei vigili del fuoco. La Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato le squadre 16A e 24A per supportare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Purtroppo, per i coniugi non c’è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dell’auto senza segni di vita. Per i figli della coppia, invece, le condizioni sono apparse immediatamente critiche; entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso tramite un’eliambulanza atterrata nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Anche il conducente del furgone è stato soccorso in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A1 nel tratto interessato per consentire il completamento delle operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le indagini sono affidate agli agenti della polizia stradale, che stanno lavorando per chiarire le cause dello scontro.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Bisceglie, città di origine della famiglia coinvolta. La notizia della perdita della coppia e delle gravi condizioni dei figli ha suscitato dolore e sgomento tra i cittadini.

Le indagini proseguono per determinare con esattezza cosa abbia provocato l’incidente. Non è ancora chiaro se si tratti di una distrazione alla guida, un malfunzionamento dei veicoli o altre circostanze che possano aver contribuito alla collisione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati disponibili per fare piena luce sulla vicenda.

L’autostrada A1 è rimasta chiusa fino alle ore 20 per consentire agli operatori di ultimare i rilievi tecnici e garantire la sicurezza della strada prima della riapertura al traffico. La situazione ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con lunghe code formatesi nelle vicinanze del luogo dell’incidente.