Schianto tra volante e auto a Torre del Greco: morto un poliziotto 47enne, ferito il collega





Nella notte scorsa, un tragico incidente ha colpito Torre del Greco, nel Napoletano, portando alla morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Ercolano. L’incidente ha coinvolto una volante della polizia e un Suv, con un altro agente ferito. Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio a Torre del Greco, lascia una moglie e tre figli. Il collega ferito è attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove sta subendo interventi chirurgici per lesioni agli organi interni, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.





Le prime ricostruzioni dell’incidente indicano che lo scontro è avvenuto sul viale Europa di Torre del Greco. Secondo le informazioni preliminari, un Suv di grandi dimensioni avrebbe invaso la corsia opposta, causando l’impatto con la volante. Scarpati è stato sbalzato fuori dall’auto a seguito dell’impatto, riportando ferite mortali dopo un volo di circa dieci metri. Il conducente del Suv, subito dopo l’incidente, si sarebbe dato alla fuga, lasciando sul posto il veicolo e i passeggeri, tra cui alcuni minorenni, che hanno riportato solo lievi ferite.

Le autorità stanno ora indagando per identificare il conducente del Suv e per capire le cause che hanno portato all’incidente. Gli inquirenti si concentrano sulla dinamica dell’incidente, cercando di stabilire perché il potente veicolo abbia invaso la corsia riservata ai poliziotti. L’incidente è avvenuto in un’area centrale di Torre del Greco, un fatto che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

In seguito all’incidente, sono stati avviati accertamenti per ricostruire la scena e raccogliere testimonianze. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia sta anche cercando di contattare eventuali testimoni che potrebbero aver assistito all’incidente.

La notizia della morte di Aniello Scarpati ha suscitato un’ondata di cordoglio tra le forze dell’ordine e la comunità locale. Molti colleghi e amici hanno espresso il loro dolore per la perdita di un uomo che dedicava la sua vita al servizio della comunità. La polizia di Torre del Greco ha dichiarato che il suo sacrificio non sarà dimenticato, e che le indagini proseguiranno fino a quando non sarà fatta giustizia.

Il ferimento del collega di Scarpati ha ulteriormente messo in evidenza i rischi che gli agenti di polizia affrontano quotidianamente nel loro lavoro. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’atteggiamento dei conducenti nei confronti delle forze dell’ordine. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di misure più severe per garantire la sicurezza degli agenti e dei cittadini.



