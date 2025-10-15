Schlein, Bonelli e Fratoianni contro gli accordi con la Libia: depositata una mozione per revocarli

La Camera dei Deputati ha approvato, con il parere favorevole del governo, una mozione della maggioranza che impegna l’esecutivo a continuare la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di immigrati e a prevenire le partenze dalla Libia, basata sul Memorandum del 2017. I voti favorevoli sono stati 153, contro 112, con 9 astenuti.





Al contrario, è stata bocciata la mozione presentata dal Partito Democratico (Pd), insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Italia Viva (Iv) e Più Europa, che chiedeva di non procedere a nuovi rinnovi automatici del Memorandum d’intesa con la Libia. Anche la mozione del Movimento 5 Stelle (M5s) è stata respinta; essa chiedeva al governo di adottare misure per interrompere il rinnovo automatico del Memorandum, previsto per il 2 febbraio 2026, e di rivedere gli accordi con Tripoli.

Nel testo approvato, si sottolinea che l’azione del governo si inserisce nel contesto del Memorandum e mira a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti umani. Le mozioni delle opposizioni, invece, puntavano a evitare il rinnovo dell’accordo del 2017 e a rivedere integralmente i rapporti con la Libia per il controllo delle migrazioni.

Il Pd, guidato da Elly Schlein, ha tentato di opporsi al Memorandum, sostenendo che fosse necessario rivedere gli accordi per proteggere i diritti dei migranti. Tuttavia, il memorandum, noto come Memorandum Minniti, è stato cruciale per ridurre gli arrivi di migranti via mare e ha contribuito a contenere le morti nel Mediterraneo. La mozione presentata da Schlein è stata vista come una mossa azzardata, tanto che anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso la necessità di un approccio più cauto.

Il Memorandum Minniti, firmato nel 2017 dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, è stato creato in risposta a una crisi migratoria che stava raggiungendo livelli critici, con oltre 180.000 arrivi l’anno. La situazione era diventata insostenibile, con tensioni crescenti in Italia e pressioni da parte di sindaci che si opponevano all’accoglienza di migranti. Gli arrivi incontrollati avevano alimentato sentimenti di insicurezza e razzismo tra la popolazione.

L’accordo con la Libia ha permesso all’Italia di contenere i flussi migratori, riducendo gli arrivi a circa 23.000 nel 2018 e abbattendo le morti in mare da 4.500 a 1.300 l’anno. Questo è stato considerato uno dei momenti migliori del governo di Paolo Gentiloni, che ha siglato l’accordo in una cerimonia a Palazzo Chigi. L’Unione Europea ha accolto il Memorandum con approvazione, ratificandolo in tempi record.

Il rinnovo del Memorandum è avvenuto anche sotto i governi successivi, inclusi quelli di Giuseppe Conte e Mario Draghi, che hanno difeso l’accordo anche di fronte alle pressioni interne per la sua revoca. Minniti, nonostante il successo del suo operato, ha visto la sua carriera politica subire un colpo, perdendo la leadership del Pd a causa delle sue posizioni.

Il Pd ora si trova in una posizione difficile, con la sua mozione che non solo è stata bocciata, ma ha anche evidenziato divisioni interne. La proposta di ripristinare la missione Mare Nostrum, attiva dal 2013 al 2014, è stata criticata come inefficace e costosa. Durante quella missione, l’Italia ha speso oltre 110 milioni di euro senza fermare gli sbarchi, che continuarono a crescere.

La mozione di Schlein e dei suoi alleati non ha quindi trovato sostegno, nemmeno all’interno del suo stesso schieramento, poiché il Movimento 5 Stelle si è opposto e Italia Viva ha scelto di sostenere il governo. La maggioranza ha ribadito che il Memorandum è una struttura fondamentale per la cooperazione con la Libia e per il rispetto dei diritti umani, un argomento che dovrebbe essere centrale nell’agenda del Pd, ma che sembra non essere stato pienamente compreso dalla sua attuale leadership.