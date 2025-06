Scintille tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti a Paperissima Sprint, il retroscena che nessuno si aspettava

Sono passate più di due settimane da quando Paperissima Sprint 2025 ha preso il posto di Striscia La Notizia nell’Access Prime Time di Canale 5. Tuttavia, secondo un’indiscrezione, i rapporti tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti non sarebbero idilliaci. La conduttrice, infatti, vorrebbe avere più spazio nel programma e “reclamerebbe maggiore presenza in video”.





L’indiscrezione, riportata dal settimanale Oggi, suggerisce che dietro le quinte di Paperissima Sprint ci sarebbero stati momenti di tensione tra i due conduttori. “Durante le registrazioni del popolare programma di Canale 5, tra la showgirl brasiliana e l’atletico Brumotti è esplosa più di una scintilla, creando un clima di forte tensione”, si legge sulle pagine del noto settimanale.

Contrariamente allo spirito scherzoso del programma, le informazioni raccolte da Alberto Dandolo per il magazine diretto da Andrea Biavardi rivelano che la conduttrice brasiliana non si sentirebbe apprezzata abbastanza e reclamerebbe più spazio, in particolare “una maggiore presenza in video”, cosa che secondo lei non avverrebbe a sufficienza. In attesa di capire se, alla luce di questa indiscrezione, i due conduttori saranno confermati anche per la prossima stagione di Paperissima Sprint, da parte dei diretti interessati non sono giunte dichiarazioni ufficiali.

La nuova edizione di Paperissima Sprint è cominciata lunedì 10 giugno. Il programma prende il posto di Striscia La Notizia in Access Prime time alle ore 20:45 e si protrarrà fino a settembre. Poco prima della messa in onda della prima puntata, Marcia Thereza Araujo Barros aveva raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni quanto Brumotti riesca a rendere il clima piacevole nel dietro le quinte: “Cerca sempre di farci ridere e sbagliare raccontandoci delle barzellette”.