Scompaiono appena arrivati per il Giubileo dei Giovani: ansia per Johon e Anthony, venivano dal Bangladesh

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Johon Avishek Khalko, 24 anni, e Anthony Stalin Peneheiro, 23 anni, entrambi originari del Bangladesh, giunti a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani. I due ragazzi sono svaniti nel nulla nel pomeriggio del 29 luglio, poco dopo essere arrivati nella Capitale. L’ultimo avvistamento risale alle ore 17:30, nei pressi di via Giolitti, vicino alla stazione Termini.





I giovani erano vestiti in modo identico, con magliette verdi recanti la scritta “Giubileo” e jeans, abbigliamento creato appositamente per l’evento religioso. Secondo quanto riportato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, al momento della sparizione non avevano con sé documenti personali. Tuttavia, non si esclude che possano avere del denaro.

La situazione è resa più complessa dalla barriera linguistica: i due ragazzi non parlano italiano, ma comunicano in bengalese e inglese. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo nelle ricerche, considerando che potrebbero avere difficoltà a chiedere aiuto o a orientarsi nella città.

Dal punto di vista fisico, Johon Avishek Khalko e Anthony Stalin Peneheiro presentano caratteristiche diverse. Il ventiquattrenne Johon è alto circa un metro e settanta e pesa 65 chili. Ha un volto allungato e scavato, capelli neri e occhi scuri. Il ventitreenne Anthony, invece, è più basso, con un’altezza di un metro e cinquantacinque e un peso di circa 60 chili. Il suo viso è più largo rispetto a quello di Johon ed è completamente rasato. Inoltre, porta barba a mosca, basette e un accenno di baffi.

La loro sparizione ha suscitato grande preoccupazione tra i partecipanti all’evento e tra le autorità locali. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha lanciato un appello alla cittadinanza per favorire il ritrovamento dei due giovani. Chiunque abbia informazioni o li avvisti è invitato a contattare il numero di emergenza unico NUE 112 oppure il numero dell’associazione: 388 189 4493.

La scomparsa dei due ragazzi è avvenuta in un contesto di grande affluenza turistica nella Capitale, dovuta alle celebrazioni del Giubileo dei Giovani. Migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si sono riunite a Roma per partecipare agli eventi religiosi e alle veglie di preghiera, tra cui quella con Papa Leone XIV. La presenza di così tante persone rende ancora più difficile individuare i due giovani tra la folla.

Nonostante le differenze fisiche, gli abiti che indossavano al momento della scomparsa potrebbero rappresentare un elemento distintivo utile per il riconoscimento. Le magliette verdi con la scritta “Giubileo” sono state distribuite a molti partecipanti all’evento, ma potrebbero attirare l’attenzione di chi li incontri.

Le autorità stanno vagliando ogni possibile pista e non escludono che i due ragazzi possano essersi allontanati volontariamente, magari disorientati dalla nuova città o confusi dalla grande affluenza di persone. Tuttavia, la mancanza di documenti e la difficoltà nel comunicare potrebbero averli messi in una situazione di vulnerabilità.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha sottolineato l’importanza di segnalare qualsiasi avvistamento o dettaglio utile per le indagini. Le ricerche proseguono senza sosta e coinvolgono anche volontari e associazioni locali che stanno collaborando con le autorità competenti.