Scompare alle Canarie durante il giro del mondo: ritrovate la barca e la cagnolina di un 34enne





Un tizio di 34 anni, James “Jemsie” Nunan, decide che la sua vita non è abbastanza complicata e parte per il giro del mondo in barca a vela con la sua cagnolina, Thumbelina (già il nome è un programma).





Tutto fila liscio finché, dopo una cena a Las Palmas de Gran Canaria—lungomare, vista oceano, insomma roba da Instagram—puff, sparisce nel nulla. Era il 18 agosto. Da allora, silenzio radio.

I parenti si preoccupano quando lui, che di solito si fa sentire, non dà più segni di vita. La madre, capendo che non è il solito ritardo da “ho scordato il telefono in modalità aereo”, va dritta alla polizia. Intanto, passano i giorni e niente, James non si trova. Poi il 25 agosto, bum: trovano la sua barca, alla deriva a sud di Gran Canaria. Sembra una scena da film, ma è tutto vero. A bordo? Solo la cagnolina, viva e vegeta, che probabilmente si chiede chi diamine abbia spento il motore.

La sorella di James, Nikita, racconta sui social che l’ultima volta che hanno avuto sue notizie è stata la sera del 18 agosto, verso le 22:39. Pure la carta di credito risulta usata l’ultima volta lì. Lei dice che zaino e passaporto gli sono stati pure fregati quella sera stessa—giusto per aggiungere pepe alla trama.

Insomma, ad oggi non si sa che fine abbia fatto James. Thumbelina, almeno, ora sta bene in un canile locale. La famiglia, ovviamente, non si dà pace e spera ancora che lui salti fuori sano e salvo. La Guardia Civil ha preso in mano le indagini, ma per ora, mistero totale.

Oh, e se volete una storia che sembra scritta apposta per diventare un podcast true crime, eccola qua.



