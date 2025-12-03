Scomparsa a Nardò Tatiana Tramacere, 27 anni: la mamma teme il peggio, “si sarebbe fatta sentire”





La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, ha gettato nella preoccupazione la sua famiglia e la comunità di Nardò, in provincia di Lecce. La giovane non ha più dato notizie da quando, il 24 novembre, è uscita di casa per recarsi a lavoro a Lecce. La madre, Ornella, ha espresso la sua ansia e il timore che possa esserle accaduto qualcosa di grave.





In un’intervista al Tg1, Ornella ha raccontato: “Alle tre e mezza mi ha detto: ‘Mamma, me ne vado a lavorare a Lecce’, e non è più rientrata.” Il telefono di Tatiana risulta spento, e per la madre è come se fosse “proprio morto”. La famiglia è estremamente preoccupata e teme che la giovane possa trovarsi in una situazione di pericolo.

Tatiana, originaria dell’Ucraina e adottata dalla famiglia di Ornella e Rino, ha sempre mantenuto un legame stretto con i suoi genitori. La madre ha lanciato un appello diretto alla figlia: “Tatiana, se ci vedi, torna a casa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo a braccia aperte.” Negli ultimi tempi, la giovane stava pianificando di prendere un treno per Brescia per cercare di riallacciare i rapporti con il suo ex. “Infatti aveva fatto i biglietti, voleva vedere se riusciva a riallacciare i rapporti,” ha aggiunto Ornella.

Le ricerche di Tatiana sono in corso da giorni, ma finora senza esito. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, ascoltando amici e parenti della giovane e analizzando i dettagli emersi dalle testimonianze. Tatiana studia Psicologia e lavora nel settore della pubblicità, dove ha guadagnato una certa notorietà grazie alle sue due pagine social, seguite da migliaia di follower che apprezzano le sue poesie. Anche questi elementi stanno attirando l’attenzione dei Carabinieri, che sperano di trovare indizi utili.

Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha espresso la sua preoccupazione sulla situazione, sottolineando che “Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia, per questo la preoccupazione cresce di ora in ora.” Ha anche informato che la Prefettura e le forze dell’ordine stanno monitorando l’intero territorio alla ricerca di indizi. “Se l’avete vista o avete informazioni, chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza,” ha aggiunto il sindaco, fornendo anche un identikit della ragazza.

Tatiana Tramacere è alta 1,55 metri, ha capelli rossi lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa, indossava jeans e un cappotto grigio. La comunità di Nardò è in allerta e si mobilita per aiutare nella ricerca, mentre i genitori di Tatiana vivono momenti di angoscia e incertezza.

La situazione è particolarmente difficile per la famiglia, che ha sempre sostenuto la giovane nei suoi sogni e aspirazioni. La scomparsa di Tatiana ha scosso non solo i suoi cari, ma anche la comunità locale, che si è unita nel tentativo di far luce su questa misteriosa vicenda. La speranza è che la giovane possa tornare a casa sana e salva e che la sua famiglia possa ricevere notizie rassicuranti.



