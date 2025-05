Scomparsa di Denisa Maria Adas a Prato: attivate le ricerche

Denisa Maria Adas, 30 anni, di origini rumene e residente a Roma, è scomparsa da tre giorni mentre si trovava a Prato. La donna era ospite in un residence in via Ferrucci e l’ultimo contatto telefonico con la famiglia risale alle 23 di giovedì 15 maggio. Da allora, i suoi due cellulari risultano spenti e non localizzabili.





La sua auto, una Fiat 500 rossa, è stata ritrovata parcheggiata non lontano dal residence e sembra sia ferma lì dal giorno della scomparsa. La famiglia e gli amici sono molto preoccupati, poiché Denisa era solita mantenere contatti regolari con la madre e il suo improvviso silenzio è considerato insolito.

La madre ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Da sabato 17 maggio è stato attivato il Piano provinciale per le persone scomparse, coinvolgendo volontariato e protezione civile.

Segni particolari di Denisa Maria Adas:

Occhi e capelli lunghi neri

Altezza: 1,55 m

Peso: circa 58 kg

Tatuaggio esteso su spalla e braccio destro

Scritta sulla spalla sinistra

Chiunque abbia informazioni utili può contattare:

112

Associazione Penelope Toscana

Comitato ricerca scomparsi al numero 3881894493

La famiglia teme che Denisa possa essere in pericolo e invita chiunque abbia notizie a farsi avanti immediatamente.