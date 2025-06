Sconosciuto suona alla porta, spintona un’anziana in casa e la violenta: episodio choc a Pistoia

Una donna di circa settanta anni è stata aggredita e violentata nella sua abitazione a Pistoia, mentre un sospetto straniero è stato fermato a Firenze.





Mercoledì pomeriggio, nel quartiere della Vergine a Pistoia, una donna di circa settant’anni ha aperto la porta del suo appartamento a un giovane sconosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo le avrebbe chiesto del denaro; alla negativa risposta, avrebbe estratto un coltello, minacciandola e trascinandola all’interno dell’abitazione, dove le avrebbe inflitto violenza sessuale .

La vittima, che non ha avuto modo di difendersi o urlare tempestivamente, è stata successivamente soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, in stato di choc. Le ferite riportate sono risultate guaribili in pochi giorni .

In allarme per le grida della signora, l’aggressore ha abbandonato la scena dell’orrore dirigendosi verso i tetti dell’isolato, portando con sé alcuni effetti personali della vittima, tra cui un cellulare . Le testimonianze dei residenti rimasti scioccati, riportate da “La Nazione”, hanno descritto la scena con parole di incredulità: “Siamo increduli … in pieno giorno … abbiamo sentito delle grida disperate” .

Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di Pistoia, si sono mosse rapidamente. Il sospetto, identificato come un giovane cittadino del Mali di 21 anni, è stato rintracciato e fermato stamani a Firenze, in stazione, con l’ausilio della Polfer . Evidenze investigative suggeriscono che l’uomo fosse salito su un treno in fuga, trasportando con sé due lamette nascoste in bocca .

Attualmente, il maliano è sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di violenza sessuale e rapina, mentre la Procura di Pistoia coordina le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione .