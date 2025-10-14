Scontro acceso in tv, la Scuderi resta senza parole dopo la replica di un ospite





L’europarlamentare di Europa Verde, Benedetta Scuderi, è stata protagonista di un acceso dibattito durante la trasmissione Quarta Repubblica, andata in onda lunedì 13 ottobre. Reduce da una missione della Flotilla diretta a Gaza, la Scuderi si è trovata a dover rispondere a domande dirette e provocatorie da parte del giornalista Fausto Biloslavo riguardo alla situazione attuale e alle responsabilità nel conflitto.





Durante il programma, Biloslavo ha sottolineato una questione cruciale: “Se Hamas avesse liberato prima gli ostaggi non saremmo a 65mila morti. Bastava non scatenare il 7 ottobre.” Questa affermazione ha immediatamente scatenato la reazione della Scuderi, che ha difeso la posizione di Hamas e ha contestato le affermazioni di Biloslavo. Rispondendo, ha dichiarato: “Ma quando li stava rilasciando, Israele ha ricominciato a bombardare, ma per favore.”

Biloslavo, cercando di mantenere il focus sulla questione dei numeri, ha continuato: “Mi scusi, io non l’ho interrotta. Ricordiamoci che di quei 65mila morti, 20/30mila sono combattenti di Hamas, poi ci sono bambini, donne… Ed è terribile. Però dico, bastava non scatenare il 7 ottobre.” Le sue parole hanno messo in evidenza la complessità della situazione, sottolineando la presenza di non combattenti tra le vittime.

La Scuderi, tuttavia, non ha esitato a mettere in discussione le fonti di tali dati. “Questi numeri a lei chi li ha dati? Per sapere, dove li ha presi? Dove ha preso questi dati? È un dato largo, chi l’ha detto?” ha chiesto, mostrando scetticismo nei confronti delle statistiche fornite. Biloslavo ha risposto: “Dall’esercito israeliano, dall’intelligence occidentale…”.

Nonostante l’intenzione di Biloslavo di chiarire la provenienza dei dati, Scuderi lo ha interrotto nuovamente, affermando: “Sì, l’esercito israeliano del genocidio, dall’intelligence israeliana del genocidio.” Questa affermazione ha accentuato il clima di tensione del dibattito, evidenziando le divergenze di opinione tra i due interlocutori.

Il confronto tra Scuderi e Biloslavo ha messo in luce le diverse narrazioni e le posizioni opposte riguardo al conflitto israelo-palestinese. Mentre Biloslavo ha cercato di portare l’attenzione sui numeri e sulle conseguenze delle azioni di Hamas, Scuderi ha enfatizzato la responsabilità di Israele e le sue azioni durante il conflitto. Questo scontro di opinioni riflette le tensioni più ampie che caratterizzano il dibattito pubblico sulla questione, con punti di vista che spesso si scontrano.

Il programma ha offerto un’importante piattaforma per discutere le attuali dinamiche in Gaza e le implicazioni delle recenti escalation di violenza. La presenza di Benedetta Scuderi ha rappresentato una voce critica nel panorama politico europeo, mentre Biloslavo ha cercato di rappresentare una narrazione più tradizionale riguardo agli eventi in corso.

La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico, evidenziando la crescente polarizzazione dell’opinione pubblica su questo tema delicato. Le dichiarazioni di Scuderi e Biloslavo hanno messo in evidenza non solo le divergenze politiche, ma anche la complessità della situazione in Gaza, dove le vite di migliaia di persone sono in gioco.



