Scontro frontale tra auto e scuolabus ad Arignano: muore una persona, feriti 20 studenti





Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ad Arignano, nel Torinese, coinvolgendo un bus scolastico e un’automobile. L’impatto, avvenuto all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgo Nuovo, ha causato la morte dell’automobilista, mentre venti dei circa cinquanta studenti a bordo del pullman hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi, consistenti in contusioni.





Secondo le prime ricostruzioni fornite da TorinoToday, l’automobilista stava viaggiando verso Castelnuovo Don Bosco, mentre il bus si dirigeva in direzione opposta verso Chieri. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Come riportato da La Stampa, l’incidente si è verificato all’uscita di una curva molto stretta. L’autista del bus ha compiuto un manovra per cercare di ridurre l’impatto: si è lanciato sul marciapiede nel tentativo di evitare danni più gravi ai passeggeri. Questo gesto ha probabilmente contribuito a limitare le conseguenze dell’incidente, che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi. Il 118 di Azienda Zero ha inviato diverse ambulanze per prestare assistenza sia all’automobilista che agli studenti feriti. Inoltre, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco per gestire la situazione. Un elicottero del servizio regionale di elisoccorso è atterrato sul posto per garantire un intervento rapido e efficace.

Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La polizia stradale sta raccogliendo testimonianze e informazioni utili per ricostruire la sequenza dei fatti. È fondamentale chiarire se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o problematiche legate alla segnaletica stradale, che possano aver contribuito all’incidente.

Le famiglie degli studenti coinvolti sono state informate dell’accaduto e sono state attivate tutte le procedure per garantire il supporto necessario. Le autorità scolastiche stanno collaborando con i servizi di emergenza per fornire assistenza psicologica ai ragazzi, che potrebbero aver subito un trauma a seguito dell’incidente.

Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nella zona, in particolare per quanto riguarda il transito di veicoli pesanti e mezzi pubblici in prossimità delle scuole. I residenti di Arignano e delle aree limitrofe chiedono maggiori controlli e misure preventive per evitare incidenti simili in futuro.

Il sindaco di Arignano ha espresso il suo cordoglio per la tragedia e ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza stradale. Ha dichiarato che l’amministrazione comunale si impegnerà a collaborare con le autorità competenti per migliorare la situazione e prevenire futuri incidenti.



