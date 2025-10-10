Scontro in diretta tra Del Debbio e Francesca Albanese dopo il video con il sindaco di Reggio Emilia





Durante la sua partecipazione al programma di approfondimento Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Matteo Salvini ha mostrato un atteggiamento battagliero e sarcastico, indirizzando le sue critiche verso la sinistra e, in particolare, verso Francesca Albanese, che ha guadagnato visibilità come leader dell’opposizione. Il tema centrale della discussione è stato il recente conflitto tra Israele e Hamas, con Salvini che ha invitato l’eurodeputata a prendere una pausa dalle sue critiche. “Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla… ma non rompa le p***e sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!”





“Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla… ma non rompa le palle sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!” Il messaggio di Matteo Salvini a Francesca Albanese#drittoerovescio pic.twitter.com/BhIOwUGqlK — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 9, 2025

Salvini ha continuato affermando che, se Albanese non crede nella pace, dovrebbe dimettersi e lasciare il suo incarico. “Spero che la Albanese abbia il buonsenso e il buongusto, se non crede in questa pace, di dimettersi, di lasciare il lavoro, di lasciare lo stipendio e di dedicarsi ad altro!” Il leader della Lega ha descritto l’eurodeputata come una figura pericolosa, sostenendo che “questa signora vorrebbe mettere in discussione un piano che ha trovato l’ok persino dei terroristi islamici di Hamas? Mi vergogno che all’Onu lei rappresenti l’Italia!”

Nel corso dell’intervento, Salvini ha espresso un giudizio positivo sui recenti sviluppi del conflitto, affermando che “che fra poche ore tornino a casa gli ostaggi e che ci sia stasera il cessate il fuoco è un grande risultato”. Ha anche sottolineato l’importanza del fermo dell’esercito israeliano e il progresso verso una Gaza liberata dai terroristi di Hamas. “Penso che chiunque su questa Terra oggi debba dire grazie a Trump, perché è l’unico che ha creduto in un cessate il fuoco e che ha portato al tavolo Israele e Hamas con la collaborazione dei paesi arabi”, ha aggiunto.

Salvini ha poi promesso che il governo non tollererà più comportamenti violenti da parte dei manifestanti. Riferendosi agli scontri recenti che hanno coinvolto le forze dell’ordine, ha dichiarato: “Non tollereremo più chi aggredisce, chi manda i poliziotti all’ospedale e chi impedisce agli italiani di andare a lavorare, a studiare e a fare una visita medica!” Ha citato un episodio specifico in cui un carabiniere è stato ferito e ha finito in ospedale con un trauma cranico, sottolineando che “la pace che celebriamo oggi non l’hanno ottenuta i manifestanti che hanno portato il caos in Italia!”

Le critiche di Salvini si sono estese anche all’eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, la quale era stata accusata di lesioni personali prima della sua elezione in Parlamento. “Mentre la sinistra festeggia il fatto che Ilaria Salis non vada a processo, la stessa sinistra è quella che ha mandato me a processo perché da ministro mantenni la parola data e bloccai gli sbarchi”, ha affermato, evidenziando un apparente doppio standard nel trattamento politico.

Il discorso di Salvini ha messo in evidenza le sue posizioni forti e il suo approccio diretto nei confronti delle critiche ricevute dalla sinistra. La sua strategia di affrontare temi delicati come il conflitto israelo-palestinese e le manifestazioni interne ha attirato l’attenzione, ma ha anche suscitato polemiche. La figura di Francesca Albanese, ora più visibile nel panorama politico, sembra essere diventata un bersaglio preferito per le sue critiche al governo.



