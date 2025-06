Scontro in moto con un furgone: 57enne cade sull’asfalto e muore mentre va al lavoro

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nelle prime ore del giorno a San Matteo della Decima, una frazione situata nella provincia di Bologna. La vittima è Massimiliano Branda, un motociclista di 57 anni residente a Pieve di Cento, che ha perso la vita sul colpo in seguito a uno scontro con un piccolo furgone.





L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, mentre l’uomo era in viaggio sulla sua moto per raggiungere il luogo di lavoro. Secondo le prime informazioni raccolte, lo schianto si è verificato all’incrocio tra via Cento e via Morefosca, situato a breve distanza dal punto di partenza della vittima. La collisione con il furgoncino è stata estremamente violenta, tanto che il motociclista è stato sbalzato dalla sella del mezzo, finendo a diversi metri di distanza sul manto stradale.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza, per Massimiliano Branda non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Al momento, le cause precise dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni sembra che la tragedia possa essere stata provocata da una mancata precedenza. Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e stabilire con certezza come si siano svolti i fatti.

La notizia della morte di Massimiliano Branda ha profondamente colpito la comunità di Pieve di Cento, dove l’uomo risiedeva. Il sindaco della città, Luca Borsari, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita, dichiarando: “Esprimo a nome di tutta la comunità piovese il mio cordoglio e rivolgo a tutti i suoi cari un abbraccio colmo di umanità e affetto”.

Questo tragico episodio si aggiunge alla lista di incidenti stradali che continuano a mietere vittime sulle strade italiane. Le autorità locali e i cittadini sono chiamati ancora una volta a riflettere sull’importanza del rispetto delle norme del codice della strada per prevenire ulteriori tragedie simili.

La vicenda di Massimiliano Branda rappresenta un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida. I familiari e gli amici della vittima stanno affrontando un momento di grande dolore, mentre la comunità locale si stringe attorno a loro per offrire supporto e solidarietà in questo difficile momento.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità. Nel frattempo, il ricordo di Massimiliano Branda rimarrà vivo nella memoria di chi lo conosceva e lo stimava.