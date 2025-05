Scontro tra Loredana Cannata e Mario Adinolfi all’Isola: “Le sue posizioni generano violenza contro donne e omosessuali”

L’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2025, andata in onda lunedì 12 maggio, è stata caratterizzata da un acceso confronto tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Tra lacrime e tensioni, i concorrenti hanno iniziato a mostrare le prime dinamiche all’interno del reality. In particolare, lo scontro tra i due ha evidenziato divergenze che sembrano radicate più nelle loro convinzioni personali che nelle dinamiche del gioco.





Durante la trasmissione, Loredana Cannata e Mario Adinolfi si sono accusati reciprocamente di essere poco utili nel contesto dell’Isola. Adinolfi, noto giornalista, ha criticato l’attrice, vegetariana e crudista, sostenendo che fosse nel programma sbagliato dato che i concorrenti devono sopravvivere “con riso bollito e cacciando animali”. Cannata, in risposta, ha sottolineato come lui fosse esonerato dalle prove fisiche: “Io le gare posso farle, lui no. Non le ha fatte. Quindi chi è davvero più idoneo all’Isola fra me e lui?”.

In fase di nomination, Adinolfi si è detto offeso dalle parole di Cannata: “Le parole di Loredana Cannata mi sono sembrate un insulto. Mi riferisco a quelle relative alle prove. È noto dall’inizio che io ho questa condizione. Credo che sottolinearla in quel modo per fare emergere la propria condizione di non poter essere in alcun modo d’aiuto a tutti noi che dobbiamo mangiare e quindi necessariamente uccidere animali e cuocerli, sia stata una bastardata.” Veronica Gentili, presente in studio, ha giustificato la reazione di Cannata: “Lei dal canto suo si è sentita dire di essere inutile e quindi è scattata la reazione per quello.” Tuttavia, Adinolfi ha ribadito di non aver mai definito Cannata “inutile”.

La tensione è aumentata quando è arrivato il momento delle nomination. Loredana Cannata ha scelto di votare contro Mario Adinolfi, motivando la sua decisione con le sue idee politiche: “Ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse, vuole che il diritto all’aborto sia eliminato. Ha invocato i fucili contro le unioni civili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi e suicidi di omosessuali, che si sono tolti la vita per l’omofobia e il bullismo. Ha anche chiesto che fosse censurato un bacio gay in un film Rai. Ritiene che gli animali siano senz’anima – anche se ce l’hanno nel nome – e che siano su questo pianeta al servizio dell’uomo, andando così a giustificare tutte le atrocità che subiscono ogni giorno.” Concludendo la sua dichiarazione con un gesto simbolico, ha bruciato una foto di Adinolfi, affermando: “Che brucino tutte le idee che portano e che per secoli hanno portato violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all’umanità.” Veronica Gentili ha commentato: “Le tue motivazioni sono legate alla figura di Mario Adinolfi, la figura pubblica e divisiva che conosciamo, e non sono legate alla convivenza con Mario che non hai ancora vissuto. La tua scelta è sacrosanta.”

Il dibattito tra i due si è riacceso verso la fine della puntata. Adinolfi ha affrontato Cannata, che stava mormorando alle sue spalle: “Non insistere, hai usato parole sbagliate. Ricordati che hai usato parole sbagliate e spero che non ne hai aggiunt…” Il confronto ha evidenziato come le divergenze tra i due partecipanti vadano oltre il semplice contesto del reality, toccando temi più profondi legati alle loro convinzioni personali.

Questa puntata dell’Isola dei famosi 2025 ha messo in luce le tensioni crescenti tra i concorrenti, con scontri verbali che riflettono differenze ideologiche significative. Il pubblico rimane in attesa di vedere come si evolveranno le dinamiche tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata nelle prossime puntate del popolare reality show.