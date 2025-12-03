Scontro tra monopattino e bici elettrica: un 15enne lotta per la vita, l’altro giovane scappa nel nulla!





Un grave incidente si è verificato martedì sera in Piazza di Vagno, a Corato, in provincia di Bari. Un ragazzo di 15 anni, mentre si trovava a bordo di un monopattino, è stato travolto da un ciclista in sella a una bici elettrica. L’impatto ha avuto conseguenze serie per il giovane, che ora si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Bonomo di Andria, dove è stato trasferito dopo le prime cure ricevute a Corato.





Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della bici elettrica, dopo l’incidente, è fuggito rapidamente nel centro storico, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità, tra cui i carabinieri della stazione di Ruvo, sono intervenute sul posto per raccogliere informazioni e avviare un’indagine. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare il giovane ciclista e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 15enne, che ha subito gravi lesioni a seguito dell’impatto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. La prognosi è riservata e la famiglia del ragazzo è in ansia per la sua salute. Le notizie sull’incidente hanno suscitato preoccupazione tra i residenti di Corato, che si interrogano sulla sicurezza delle strade e sull’uso delle biciclette elettriche in città.

La fuga del conducente della bici elettrica ha sollevato interrogativi e indignazione tra i cittadini, che chiedono giustizia per il giovane investito. Molti si chiedono come sia possibile che un conducente possa allontanarsi senza prestare soccorso a una persona in difficoltà. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore responsabilità e attenzione da parte di chi utilizza mezzi di trasporto, siano essi biciclette o monopattini.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di rintracciare il responsabile dell’incidente. Gli inquirenti stanno anche valutando la possibilità di ascoltare testimoni che si trovavano nei pressi della piazza al momento dell’incidente. La speranza è che qualcuno possa fornire informazioni utili per risalire all’identità del ciclista e chiarire le circostanze di quanto accaduto.



