Scontro tra tir e scuolabus sulla Pedemontana a Lomazzo: una donna morta, 30 i coinvolti

Un tragico incidente si è verificato oggi, lunedì 19 maggio, sull’autostrada Pedemontana Lombarda A36, all’altezza di Lomazzo (Como). All’interno di una galleria, un autobus che trasportava una scolaresca e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora in via di accertamento. L’impatto ha coinvolto 30 persone presenti sul bus, tra cui bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, due accompagnatrici e il conducente.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi. I sanitari dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) hanno mobilitato sette ambulanze, quattro automediche e un elicottero per prestare assistenza ai feriti. Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre cinque squadre dei vigili del fuoco provenienti da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni raccolte, una donna, presumibilmente una delle accompagnatrici della scolaresca, ha perso la vita nell’incidente. Sei persone sono state soccorse in codice giallo, mentre i bambini sono stati assistiti in codice verde. Per loro si sta valutando un trasferimento precauzionale presso le strutture ospedaliere della zona.

La galleria interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale. Le autorità presenti stanno gestendo le deviazioni del traffico per limitare i disagi agli altri automobilisti.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato al violento scontro. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per determinare eventuali responsabilità.