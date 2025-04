Scoperta agghiacciante: vermi parassiti trovati nel corpo di un uomo dopo aver mangiato cibo poco cotto

Un caso sorprendente è emerso in Florida, dove un paziente ha scoperto, a seguito di una radiografia, di avere il corpo invaso da uova di tenia. La vicenda è stata condivisa dal dottor Sam Ghali, medico di pronto soccorso, il quale ha sottolineato l’importanza di mantenere una corretta igiene e di evitare il consumo di carne di maiale cruda o poco cotta.





Il caso risale al 2021 ed è stato oggetto di studio da parte di un team di ricercatori presso l’ospedale universitario di Sao Joao a Porto. Durante la radiografia, sono state rilevate delle anomalie nel corpo del paziente, che si è recato in ospedale a causa di una caduta. L’immagine diffusa da Ghali sui social media mostra centinaia di noduli simili a “chicchi di riso”, che si sono rivelati essere cisti generate da un’infezione parassitaria. Il dottore ha definito questa radiografia come una delle “radiografie più folli” mai viste.

Il paziente, la cui identità è rimasta anonima, ha contratto questa condizione dopo aver ingerito carne di maiale poco cotta, contenente larve di tenia. Le larve penetrano nei tessuti corporei, formando cisti che, nel tempo, possono deteriorarsi e provocare infezioni, come la cisticercosi. Questa malattia parassitaria è causata dalla Taenia solium, comunemente nota come verme solitario, e può colpire vari organi del corpo umano, dai muscoli alla pelle, fino agli occhi e al sistema nervoso centrale. L’infezione si sviluppa quando l’uomo ingerisce le uova del parassita, frequentemente presenti nella carne di maiale poco cotta.

Il dottor Ghali ha chiarito che, incredibilmente, il paziente non era a conoscenza della sua condizione. “Queste cisti possono viaggiare ovunque in tutto il corpo. In questo paziente, hanno viaggiato pesantemente nei tessuti molli dei fianchi e delle gambe,” ha spiegato. La prognosi per la cisticercosi è generalmente buona, ma ci sono casi in cui l’infezione può risultare fatale. Si stima che circa 50 milioni di persone in tutto il mondo vengano infettate ogni anno da questa malattia, con circa 50.000 decessi.

Il dottore ha concluso il suo monito dicendo: “Quindi la morale della storia è: fai del tuo meglio per mantenerti pulito, lava sempre le mani e non mangiare mai, mai carne di maiale cruda o poco cotta.” Questo avvertimento serve a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al consumo di carne non adeguatamente cotta e sull’importanza di pratiche igieniche quotidiane.

Il caso ha suscitato un notevole interesse e preoccupazione, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alle pratiche alimentari e igieniche. La diffusione di informazioni corrette e la consapevolezza riguardo ai rischi associati al consumo di carne cruda possono contribuire a prevenire simili situazioni in futuro.