Scoperta inaspettata: perché le parti intime femminili possono avere un odore di pesce

Oggi voglio parlarvi delle parti intime femminili, del loro equilibrio, del pH e dello stato di salute. In questa zona del corpo, il pH intimo cambia costantemente acidità durante il ciclo mestruale.





Durante questo periodo, le ghiandole sudoripare presenti nella pelle dell’area intima giocano un ruolo fondamentale. Questo può dare origine a diverse condizioni che influiscono sulla salute delle donne. Vediamo insieme quali sono le cause più comuni.

Perché le parti intime possono avere un odore simile a quello del pesce?

Un odore sgradevole può essere causato da una scarsa igiene intima, che spesso favorisce la comparsa della vaginosi batterica: una condizione in cui i batteri presenti nell’area intima crescono in modo eccessivo, alterando il naturale equilibrio del pH. Quando ciò accade, l’odore emesso può ricordare quello del pesce.

Anche la mancanza di una corretta igiene dopo i rapporti può facilitare lo sviluppo di infezioni a trasmissione sessuale come la tricomoniasi o la candidosi vaginale, entrambe responsabili di odori forti e persistenti nell’area genitale.

Cause dell’odore di pesce nelle parti intime

È importante sapere che il pH vaginale normale è leggermente acido e varia tra 3.8 e 4.5. Di seguito le cause più frequenti che possono provocare questo tipo di odore:

Igiene intima inadeguata

Vaginosi batterica

Infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

Oltre a quanto già detto, è importante sapere che un odore persistente e insolito potrebbe essere anche un segnale di un disturbo più serio o di una patologia in corso.

Ogni donna dovrebbe sottoporsi regolarmente a controlli ginecologici, annuali o semestrali a seconda delle esigenze specifiche. Se noti che l’odore sgradevole persiste nel tempo, rivolgiti subito al tuo medico di fiducia: potrebbe trattarsi anche di segnali collegati a patologie come infezioni uterine o, in rari casi, tumori.

La prevenzione è fondamentale. Per questo motivo, è consigliabile consultare il ginecologo almeno una volta all’anno. In questo modo, è possibile escludere numerosi problemi e preservare la salute intima in modo sicuro ed efficace.