Scoppia la polemica a Isola 2025 Mario Adinolfi e la sua opinione sulle adozioni omosessuali i bambini non dovrebbero avere due papà

Nel corso dell’edizione 2025 del reality “L’Isola dei famosi”, il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi ha sollevato un acceso dibattito riguardo alle adozioni da parte di coppie omosessuali. Durante una conversazione con i suoi compagni di avventura, Adinolfi ha dichiarato di non ritenere che un bambino possa crescere in modo adeguato con due padri, nonostante riconosca che chiunque possa dare amore e cure a un bambino.





Adinolfi ha spiegato la sua posizione affermando: “Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà: ‘Ma chi è mio padre?’. Non c’entra se sei cresciuto bene o male, si chiederà: ‘Da chi provengo?’. È una domanda inevitabile anche se sei stato allevato dai migliori del mondo.”

Le parole del giornalista hanno suscitato una reazione immediata da parte di alcuni naufraghi. Mirko Frezza, visibilmente contrariato, ha replicato mettendo in discussione l’affermazione di Adinolfi: “Ma se ti prendo che hai due mesi, ti porto a casa mia, tu a 18 anni ti svegli e mi chiedi di chi sei figlio? Che ca**o ne sai di chi sei figlio, tu pensi che sei figlio mio.” A questa osservazione, Adinolfi ha risposto sostenendo che l’onestà richiederebbe di dire la verità al ragazzo: “Per onestà gli dirai: ‘Non sei figlio mio, ti ho preso a due mesi’.”

La discussione si è ulteriormente accesa quando Frezza ha ribattuto con toni decisi: “Io non glielo dico, perché glielo devo dire? Tu parli di onestà che sei stato in politica? Ma vaffan**lo.”

Anche un’altra concorrente, Chiara Balistreri, è intervenuta nel dibattito, esprimendo il suo disaccordo con le affermazioni di Adinolfi. La naufraga ha sottolineato come la sua esperienza personale dimostri il contrario rispetto alle opinioni del giornalista. Ha dichiarato: “Ha detto che i figli sono di chi li fa non di chi li cresce. Io sono l’esempio opposto. A fare i figli ci vuole un attimo e invece a crescerli ci vogliono sacrificio e una vita intera. Sono stata cresciuta da una persona che non è mio padre, che non chiamo papà ma che ha fatto molto di più di mio padre, è stato molto più presente a livello fisico, personale, mentale e di supporto anche economico rispetto a mio padre.”

Concludendo il suo intervento, Balistreri ha aggiunto: “Sentire certi discorsi da persone che non hanno neanche vissuto determinate cose per me è sbagliato.”

Le dichiarazioni di Adinolfi hanno dunque generato un acceso dibattito tra i partecipanti del reality, riflettendo un tema sociale particolarmente sentito e divisivo. La questione delle adozioni da parte di coppie omosessuali continua a essere oggetto di discussione pubblica e politica in Italia, e le opinioni espresse durante il programma evidenziano le diverse prospettive sul tema.

Nonostante le critiche ricevute dagli altri naufraghi, Adinolfi ha mantenuto la sua posizione, ribadendo la sua convinzione sull’importanza della figura materna e paterna tradizionale per il benessere dei bambini. Tuttavia, le esperienze personali raccontate da Frezza e Balistreri hanno messo in luce come le dinamiche familiari possano essere molto diverse e altrettanto valide rispetto al modello tradizionale.

Questo episodio dell’Isola dei famosi 2025 dimostra come il reality possa diventare un luogo di confronto su temi rilevanti, andando oltre l’intrattenimento e stimolando riflessioni su questioni sociali complesse.