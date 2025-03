Scoppia la polemica al Grande Fratello: si vocifera dell’uscita di Helena Prestes, mentre il Codacons denuncia irregolarità nel televoto

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, soprattutto per Helena Prestes, la modella brasiliana che sta affrontando un periodo difficile. Le recenti discussioni con il suo fidanzato, Javier Martinez, hanno alimentato le tensioni, complicate dalla crescente vicinanza di Zeudi Di Palma all’atleta argentino. Questo ha portato Helena a imporre un divieto di comunicazione tra Javier e l’ex Miss Italia, una richiesta che l’atleta ha rifiutato, provocando ulteriori conflitti. In risposta, Helena ha reagito in modo deciso, esprimendo la sua frustrazione nei confronti del fidanzato.





Tuttavia, le difficoltà di Helena non si limitano alla sua relazione. Nonostante il sostegno del pubblico, la modella corre il rischio di essere eliminata dalla competizione. A differenza di altri concorrenti come Lorenzo, Jessica e Zeudi, Helena non ha ancora ottenuto un pass per la finale. Inoltre, è attualmente in nomination insieme a Chiara e Stefania, il che aumenta le voci su una possibile uscita imminente dalla casa.

In un contesto già carico di tensione, la situazione si complica ulteriormente con le affermazioni di Beatrice Luzzi, opinionista del programma. Durante l’ultima puntata, subito dopo le nomination, Beatrice si sarebbe avvicinata a un’autrice del programma, che le avrebbe svelato che Helena sarebbe stata la prossima a lasciare il gioco. Questa notizia ha rapidamente iniziato a circolare sui social media, alimentando speculazioni e preoccupazioni tra i fan del programma.

Di fronte a queste voci, Beatrice Luzzi ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire la situazione. Rispondendo a un utente su X, ha dichiarato: “Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza.” Nonostante il tentativo di placare le acque, le sue parole non sono riuscite a convincere tutti, e le polemiche sull’eventualità di brogli nel televoto continuano a serpeggiare.

A rendere la situazione ancora più complessa è l’intervento del Codacons, che ha presentato un esposto chiedendo la sospensione del Grande Fratello a causa di presunte irregolarità nel televoto. L’associazione ha ricevuto oltre 500 segnalazioni riguardanti possibili anomalie, sostenendo che non venga adeguatamente considerato il voto espresso dai telespettatori e che le eliminazioni possano essere decise “sottobanco” dagli autori del programma.

Questa situazione ha suscitato un acceso dibattito tra i fan e i sostenitori del programma, con molti che chiedono maggiore trasparenza nelle procedure di voto e nell’assegnazione delle eliminazioni. La tensione all’interno della casa e le speculazioni esterne stanno contribuendo a creare un’atmosfera di incertezza, sia per i concorrenti che per il pubblico.

Il destino di Helena Prestes rimane quindi avvolto nel mistero, con il suo futuro nel programma che appare sempre più incerto. Le dinamiche relazionali all’interno della casa, unite alle polemiche esterne, stanno generando un clima di crescente ansia tra i partecipanti. Mentre le voci su una sua possibile eliminazione continuano a circolare, il pubblico rimane in attesa di sviluppi.